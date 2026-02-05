EN
Японский город отменил фестиваль сакуры из-за плохого поведения туристов

2 минуты чтения 21:31

Власти японского города Фудзиесида, находящегося рядом с горой Фудзи отменили фестиваль цветения сакуры в 2026 году, сообщило BBC.

Свое решение город мотивировал тем, что резкое увеличение числа туристов будет непосильной нагрузкой для местных жителей. Из-за большого количества гостей в городе образуются пробки и становится больше мусора. Помимо этого, некоторые жители пожаловались на то, что туристы испражняются в частных дворах.

«Чтобы защитить достоинство и условия жизни наших граждан, мы решили положить конец десяти-летнему фестивалю», — заявил мэр Фудзиесиды Сигэру Хориути. Он назвал мероприятие угрозой «спокойной жизни граждан»

Изначально город решил проводить фестиваль, чтобы повысить его привлекательность. Однако в последние несколько лет, по словам властей, количество посетителей резко выросло. Так, весной, во время пика цветения сакуры, в Фудзиесиду ежедневно приезжают до десяти тысяч туристов. Этот рост связан со снижением курса йены и возросшей из-за множества постов в соцсетях популярностью фестиваля.

Несмотря на отмену празднования городские власти признают, что в мае и апреле в парк с видом на гору Фудзи и цветущие сакуры все равно приедут множество посетителей.

Это не первый раз, когда властям японских городам приходится вводить ограничения из-за поведения туристов. Так, в 2024 году часть Киото пришлось перекрыть из-за гостей, пристававших к гейшам, заставлявших их фотографироваться и прикасавшихся к кимоно. Перед этим посетителей начали штрафовать, но эта мера не дала нужный результат.

