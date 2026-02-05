EN
Неисправные самолеты массово допускают к рейсам в России

2 минуты чтения 19:26

В российской гражданской появились тенденции грубых нарушений, в том числе допуска неисправных самолетов к рейсам. Об этом заявил глава Госавианадзора Владимир Ковальский на Национальном авиационном инфраструктурном салоне. Видео выступления опубликовал телеграм-канал «Авиаторщина».

Ковальский пояснил, что проблема носит массовый характер и касается всей авиационной отрасли, а не единичных случаев. По данным ведомства, в 2023–2025 годах полеты более чем 480 самолетов временно запрещались из-за выявленных нарушений — до тех пор, пока их не устраняли. Это примерно половина всего авиапарка страны, который Минтранс оценивает примерно в тысячу самолетов.

Помимо этого, Госавианадзор фиксирует и другие системные нарушения: невыполнение директив летной годности, допуск к полетам неисправных самолетов и бортов с неустраненными дефектами, доработки и модификации с нарушением требований, нарушение технологии работ, игнорирование запретов на перестановку компонентов, несвоевременный ремонт и другие.

«Папа, а как?»
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
Интернет и мемы5 минут чтения

«То есть достаточно серьезные нарушения. К сожалению, мы по-прежнему выявляем — это довольно распространено — фиктивное выполнение работ. Особенно тревожно это выглядит на фоне некоего снижения порога допустимого нарушения. В принципе, любое нарушение недопустимо», — процитировала Ковальского «Фонтанка».

Глава Госавианадзора подчеркнул, что любые нарушения недопустимы. При этом, по его словам, «у ряда недобросовестных участников» порог допустимости опускается все ниже. Так, некоторые заявляют, что сделанные ими фальсификации не влияют на безопасность полетов.

Проблемы с безопасностью усугубляются тем, что из-за санкций российский авиапарк быстро сокращается. Осенью 2025 года глава Росавиации Дмитрий Ядров сказал, что по худшему сценарию к 2030 году из эксплуатации могут вывести 109 иностранных самолетов. В целом, по его оценке, за ближайшие шесть лет гражданская авиация может лишиться до трети всех самолетов.

