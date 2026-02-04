EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Знаменитости ввели в моду собак-телохранителей

2 минуты чтения 15:01

В Великобритании собаки-телохранители становятся частью новой культуры персональной безопасности — наряду с камерами, сигнализацией и частной охраной. Рост интереса к ним фиксируют кинологи и зоозащитные организации, пишет The Guardian.

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
Общество11 минут чтения

Речь идет о животных, специально обученных атаковать по команде. Чаще всего в этой роли используют немецких и бельгийских овчарок, доберманов, ротвейлеров и кане-корсо. Такие собаки проходят многоэтапную подготовку, включающую распознавание угроз, отпугивание злоумышленников и физическое удержание цели до получения команды прекратить атаку. Их нередко позиционируют как семейных питомцев, одновременно выполняющих функции «живой системы безопасности».

По данным участников рынка, стоимость таких собак может достигать десятков тысяч фунтов стерлингов. Так, компания K9 Protector продает от 40 до 60 собак в год, а базовая цена за животное с полной защитной подготовкой начинается примерно от 32 тысяч фунтов стерлингов (около 40 тысяч долларов). Итоговая стоимость зависит от уровня дрессировки и предполагаемого уровня угрозы для владельца.

Рост спроса связывают с общей тревожностью из-за роста преступности, а также с публичными примерами знаменитостей. О покупке собак для личной защиты в последнее время сообщали актеры, музыканты, инфлюенсеры и профессиональные футболисты, отмечает издание. Во многих случаях поводом становились кражи со взломом или длительное преследование. Эти сообщения активно распространяются в социальных сетях и рекламных кампаниях, подогревая интерес к такому способу обеспечения безопасности.

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал6 минут чтения

При этом даже сами представители компаний, занимающихся разведением и обучением таких собак, признают наличие рисков. Так, по оценке основателя K9 Protector Аластера Блая, около 1% продаваемых животных в течение первого года после покупки могут навредить человеку или вступить в физическое столкновение. Вместе с тем он подчеркивает, что в большинстве случаев такие собаки используются как средство сдерживания и не вовлекаются в инциденты.

Рынок собак-телохранителей при этом остается слабо регулируемым в Британии. С юридической точки зрения такие животные приравнены к обычным домашним собакам и не подпадают под отдельные нормы регулирования. Зоозащитные организации предупреждают, что превращение защитной дрессировки в массовый тренд с помощью соцсетей может создавать дополнительные риски как для общественной безопасности, так и для благополучия самих животных.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Кошки все видели»
Криминал
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
00:01
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»