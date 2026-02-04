Знаменитости ввели в моду собак-телохранителей

В Великобритании собаки-телохранители становятся частью новой культуры персональной безопасности — наряду с камерами, сигнализацией и частной охраной. Рост интереса к ним фиксируют кинологи и зоозащитные организации, пишет The Guardian.

Речь идет о животных, специально обученных атаковать по команде. Чаще всего в этой роли используют немецких и бельгийских овчарок, доберманов, ротвейлеров и кане-корсо. Такие собаки проходят многоэтапную подготовку, включающую распознавание угроз, отпугивание злоумышленников и физическое удержание цели до получения команды прекратить атаку. Их нередко позиционируют как семейных питомцев, одновременно выполняющих функции «живой системы безопасности».

По данным участников рынка, стоимость таких собак может достигать десятков тысяч фунтов стерлингов. Так, компания K9 Protector продает от 40 до 60 собак в год, а базовая цена за животное с полной защитной подготовкой начинается примерно от 32 тысяч фунтов стерлингов (около 40 тысяч долларов). Итоговая стоимость зависит от уровня дрессировки и предполагаемого уровня угрозы для владельца.

Рост спроса связывают с общей тревожностью из-за роста преступности, а также с публичными примерами знаменитостей. О покупке собак для личной защиты в последнее время сообщали актеры, музыканты, инфлюенсеры и профессиональные футболисты, отмечает издание. Во многих случаях поводом становились кражи со взломом или длительное преследование. Эти сообщения активно распространяются в социальных сетях и рекламных кампаниях, подогревая интерес к такому способу обеспечения безопасности.

При этом даже сами представители компаний, занимающихся разведением и обучением таких собак, признают наличие рисков. Так, по оценке основателя K9 Protector Аластера Блая, около 1% продаваемых животных в течение первого года после покупки могут навредить человеку или вступить в физическое столкновение. Вместе с тем он подчеркивает, что в большинстве случаев такие собаки используются как средство сдерживания и не вовлекаются в инциденты.

Рынок собак-телохранителей при этом остается слабо регулируемым в Британии. С юридической точки зрения такие животные приравнены к обычным домашним собакам и не подпадают под отдельные нормы регулирования. Зоозащитные организации предупреждают, что превращение защитной дрессировки в массовый тренд с помощью соцсетей может создавать дополнительные риски как для общественной безопасности, так и для благополучия самих животных.