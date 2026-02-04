EN
Общество

Почти половина стоматологий в России работают нелегально

2 минуты чтения

Почти каждая вторая (45%) российская стоматологическая клиника работает нелегально или с нарушениями закона, например без лицензии или регистрации в госсистемах мониторинга оборота товаров и лекарственных средств. К такому выводу, как пишет газета «Известия», пришли авторы исследования из Общественной потребительской инициативы (ОПИ), проанализировавшие данные Федеральной налоговой службы, Росздравнадзора и системы маркировки лекарств.

Как утверждают исследователи, самая большая доля нелегальных стоматологий работает на рынке Санкт-Петербурга, там таких клиник оказалось 80%. Следом с небольшим отрывом идет Москва, где количество стоматологических клиник, работающих с нарушениями, составляет 78,5%. Также в топ-5 регионов с наибольшим числом стоматологий, не соблюдающих все требования закона, вошли Свердловская область (72%), Челябинская область (67,2%) и Татарстан (65,4%).

Следующие пять строчек в «антирейтинге», составленном аналитиками ОПИ, заняли Омская, Воронежская, Нижегородская, Новосибирская и Самарская области. Там доля стоматологических клиник, работающих с нарушениями, составила от 54,4% до 62,2%. 

Как пишет издание, авторы исследования направили его результаты главе Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, первому вице-премьеру Денису Мантурову, с просьбой разрешить проведение внеплановых проверок частных стоматологий и пресечь деятельность тех из них, которые работают с нарушениями действующего законодательства.

«Кошки все видели»
«Кошки все видели»
Бывший партнер жестоко убил котоняню на глазах у животных, за которыми она присматривала
Криминал6 минут чтения

«Отсутствие лицензии и регистрации в указанных госсистемах с высокой вероятностью свидетельствует о том, что клиника не располагает необходимыми помещениями, оборудованием и квалифицированным персоналом, а также использует лекарственные препараты и медицинские изделия неизвестного происхождения, не обеспечивая безопасность пациентов», — пояснил глава ОПИ Олег Павлов.

При этом он отметил, что закупка лекарственных средств по «серым схемам» значительно увеличивает риски приобретения некачественных препаратов или лекарств, чьи условия хранения не были должным образом соблюдены. Такие препараты, подчеркнул Павлов, в лучшем случае могут стать неэффективными, а в худшем — опасными для здоровья пациентов.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
