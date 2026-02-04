EN
Обвиненного в использовании труда беларусских политзаключенных немецкого депутата задержали за обход санкций

2 минуты чтения 19:31

Немецкая полиция в парламенте федеральной земли Саксонии задержала депутата от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Йорга Дорнау. Его подозревают в обходе санкций Евросоюза, сообщает Tagesschau со ссылкой на общественного телерадиовещателя MDR.

Задержание и последовавшие обыски в квартире и офисе депутата связаны с принадлежащей ему луковой фермой в Беларуси «Цыбулька-Бел». Следствие полагает, что в августе 2022 года депутат отправил туда подпадающий под санкции телескопический погрузчик, указав неверные данные в таможенных документах. В связи с этим Дорнау заподозрили в нарушением немецкого Закона о внешнеэкономической деятельности.

Лидер фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Саксонии Йорг Урбан  предположил на заседании, что уголовное расследование в отношении Дорнау и обыск в его доме — «политически мотивированы». Сам Дорнау подозрения в обходе санкций ЕС пока не комментировал.

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
Общество8 минут чтения

О том, что Дарнау является владельцем луковой фермы в Беларуси стало известно в 2024 году, когда президиум Саксонского парламента оштрафовал его за это на 20 862 евро.

Месяц спустя издание Reform.news рассказало историю беларуса, которого в феврале 2024 года арестовали на 15 суток за лайк в социальных сетях. Мужчина рассказал, что политических заключенных по желанию вывозили работать на луковые поля, где они трудились за 13 евро по десять часов в сутки. Издание утверждало, что владельцем луковых полей являлось предприятие «Цыбулька-Бел», у которого был заключен соответствующий договор с беларусскими силовиками. 

После этого в Германии в отношении Дорнау и «Цыбулька-Бел» начались проверки. Депутат поспешил разорвать отношения с предприятием и сообщил, что с октября 2024 года перестал занимать пост директора. Сама компания в марте 2025 года, как пишет издание Die Zeit, оказалась в санкционных списках ЕС из-за обвинений в «серьезных нарушениях прав человека и подавлении демократической оппозиции».

Издание добавляет, что адвокат Дорнау Роланд Ульбрих отверг некоторые обвинения, но в то же время косвенно подтвердил, что на ферме использовался труд заключенных. 

«То, что сельскохозяйственных рабочих не обеспечивали едой и напитками, определенно неверно!» — заявил он. При этом Ульбрих добавил, что его клиент не знает, в каких преступлениях обвинялись работавшие на его ферме люди.

