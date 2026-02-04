EN
Общество

Объем утечек данных из российских компаний в нейросети резко вырос

2 минуты чтения 21:32

Объем конфиденциальной информации российских компаний, попавший в нейросети, вырос на 30% в 2025 году по сравнению с предыдущим. Об этом сообщило издание Cnews со ссылкой на экспертов компании «Солар».

Исследование компании показало, что в 2025 году в нейросети попало в 30 раз больше конфиденциальной информации, чем в 2024-м. К такому выводу эксперты «Солар» пришли, проанализировав трафик 150 российских компаний из разных сфер на предмет утечек корпоративной и чувствительной информации в сервисы, использующие искусственный интеллект (ИИ).

Это произошло из-за того, что сотрудники начали массово использовать нейросети для работы, загружая в них внутренние документы компаний. В результате в сети оказываются презентации и материалы стратегического планирования, отчеты с аналитикой, таблицы с бизнес-данными, фрагменты исходного кода, а также внутренняя переписка и техдокументация.

OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
Интернет и мемы9 минут чтения

В то же время 60% компаний не контролируют утечки чувствительных данных через нейросети и не имеют официальных документов, регулирующих работу с такими платформами, что создает критические риски для бизнеса, добавили в «Соларе».

Злоумышленники также освоили нейросети — теперь для того, чтобы перегрузить сайт и нарушить его работу требуется не несколько часов, а одна-две минуты. Эксперты полагают, что в ближайшее время хакеры продвинутся в освоении ИИ и к 2027 году смогут сделать нейросети не помощником, а активным участником атак.

Так, ИИ сможет сам искать жертв, собирать о них информацию и автоматически создавать очень правдоподобные сообщения для обмана пользователей. Вредоносные программы будут обучаться на ходу, подстраиваться под защиту конкретной системы и менять способ атаки прямо во время взлома.

В связи с этим компаниям необходимо срочно формализовать работу своих сотрудников с нейросетями, отметили в «Соларе». Для этого нужны специальные правила и защита, подстроенные именно под генеративные модели, системы, которые смогут замечать и блокировать утечки информации через внешние сайты, приложения и онлайн-сервисы.

