Резкий рост заболеваемости сифилисом зафиксирован в России

Заболеваемость сифилисом в России за последние четыре года выросла на 63%. Наиболее заметный рост зафиксирован среди мужчин старше 40 лет. По большинству других инфекций, передающихся половым путем (ИППП), показатели, наоборот, снижаются, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

Согласно статистике, число выявленных случаев сифилиса выросло с 15,3 тысячи в 2020 году до 25,1 тысячи в 2024 году. Рост заболеваемости начался в 2021 году. После снижения более чем вдвое по сравнению с 2015 годом, когда было зафиксировано 34,4 тысячи случаев, показатель вновь пошел вверх и достиг пика в 2022 году — 27,8 тысячи случаев.

Особенно выраженная динамика наблюдается среди мужчин старше 40 лет. В этой группе заболеваемость выросла с 4,7 тысячи случаев в 2020 году до 9,7 тысячи в 2024 году. В то же время по другим классическим инфекциям, передающимся половым путем, в России сохраняется устойчивое снижение. Так, с 2015 года заболеваемость трихомониазом сократилась на 69%, гонореей — на 64%, хламидийными инфекциями — на 58%. Более чем в два раза снизилось и число официально зарегистрированных новых случаев ВИЧ, отмечает издание.

В Государственном научном центре дерматовенерологии и косметологии Минздрава сообщили, что в 2025 году рост заболеваемости сифилисом удалось остановить. По данным центра, за год число новых случаев снизилось на 16%. Там связывают это с усилением профилактики, более активным выявлением инфекций и своевременным лечением пациентов.

При этом эксперты указывают, что динамика официальной статистики во многом зависит от качества учета. Так, руководитель профильного подразделения НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский отмечает, что в предыдущие годы многие коммерческие клиники не передавали данные о выявленных ИППП, из-за чего показатели могли быть занижены. Ужесточение требований к регистрации, по его словам, само по себе могло привести к росту выявляемости.

Покровский также отметил, что рост заболеваемости сифилисом фиксируется и в ряде западных стран. Это, в частности, связывают со снижением использования презервативов из-за распространения препаратов для профилактики ВИЧ. Дело в том, что такие препараты защищают только от ВИЧ-инфекции и не предотвращают заражение другими ИППП. Эксперты подчеркивают необходимость усиления профилактики и информирования населения о рисках заражения.