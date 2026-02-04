EN
Иран отказался вести переговоры с американцами

2 минуты чтения 23:04 | Обновлено: 23:06

Власти Ирана и США не смогли договориться о месте проведения переговоров. Изначально стороны должны были встретиться в Стамбуле 6 февраля, чтобы обсудить иранскую ядерную программу, сообщает Axios.

В столице Турции, Стамбуле, могла состояться многосторонняя встреча, на которой бы в роли наблюдателей присутствовали государства Ближнего Востока. Однако Иран предложил перенести переговоры в Оман и провести их наедине с США, без посредников.

«Мы сказали иранцам, что либо это, либо ничего, а они ответили: «Хорошо, тогда ничего»», — заявил в разговоре с Axios высокопоставленный американский чиновник.

«Идеальный арийский младенец»
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
Мир7 минут чтения

Тем не менее, по данным издания, в Вашингтоне все еще хотят налаживать отношения с Ираном дипломатическим путем. Официальный представитель США заявил, что Белый дом готов провести встречу в ближайшее время, если Иран согласится вернуться к первоначальному формату.

«Мы хотим быстро достичь реального соглашения, иначе люди начнут рассматривать другие варианты», — отметил американский чиновник.

Издание добавляет, что кроме ядерной программы Иран и США при содействии ближневосточных государств должны были обсуждать иранскую ракетную программу и нарушение нарушения прав человека при жестоком подавлении протестующих. Теперь же переговоры могут вообще не состояться.

Ранее издание Politico объяснило, как изменился подход Владимира Путина к переговорам с Украиной и США по прекращению войны. Теперь во время дипломатических встреч российская делегация проявляют большую «конструктивность». В том числе эта перемена указывает на то, что при удачном стечении обстоятельств война может закончиться этой весной.

