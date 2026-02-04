Иран отказался вести переговоры с американцами

Власти Ирана и США не смогли договориться о месте проведения переговоров. Изначально стороны должны были встретиться в Стамбуле 6 февраля, чтобы обсудить иранскую ядерную программу, сообщает Axios.

В столице Турции, Стамбуле, могла состояться многосторонняя встреча, на которой бы в роли наблюдателей присутствовали государства Ближнего Востока. Однако Иран предложил перенести переговоры в Оман и провести их наедине с США, без посредников.

«Мы сказали иранцам, что либо это, либо ничего, а они ответили: «Хорошо, тогда ничего»», — заявил в разговоре с Axios высокопоставленный американский чиновник.

Тем не менее, по данным издания, в Вашингтоне все еще хотят налаживать отношения с Ираном дипломатическим путем. Официальный представитель США заявил, что Белый дом готов провести встречу в ближайшее время, если Иран согласится вернуться к первоначальному формату.

«Мы хотим быстро достичь реального соглашения, иначе люди начнут рассматривать другие варианты», — отметил американский чиновник.

Издание добавляет, что кроме ядерной программы Иран и США при содействии ближневосточных государств должны были обсуждать иранскую ракетную программу и нарушение нарушения прав человека при жестоком подавлении протестующих. Теперь же переговоры могут вообще не состояться.

