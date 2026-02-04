EN
Общество

Google дал доступ ФБР к почте соратника Навального

2 минуты чтения 17:06

Компания Google в 2022 году предоставила ФБР доступ к электронной почте одного из ближайших соратников погибшего в заключении российского оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова. Об этом он сам рассказал в своем телеграм-канале. 

«В прошлом году Google прислал мне письмо. Вежливое такое. Мол, извините, но вашу почту читало ФБР США с 2022 года. Раньше мы не могли вам об этом сказать, теперь можем. Хорошего дня», — написал он, опубликовав скриншот письма от Google, в котором говорится, что ранее о предоставлении доступа к почте спецслужбам компания не могла сообщить из-за действия судебного запрета.

По словам Жданова, это письмо он получил еще в 2025 году, а сейчас вспомнить о нем его заставили опубликованные Минюстом США документы дела осужденного за педофилию финансиста Джеффри Эпштейна.

«К чему я это вспомнил. Шутки ради забил свою фамилию в досье Эпштейна. Выяснилось, что мои твиты фигурировали в каких-то внутренних рассылках и отчетах ФБР. Тогда это было связано с отравлением Навального. Похоже, что в моей почте они искали вовсе не что-то случайное. А скорее материалы, переписку, детали про отравление. Ну или еще что-то», — предположил Жданов.

Как уточняет «Медиазона», имя Жданова упоминается в «файлах Эпштейна» трижды. Во всех трех документах оно содержится в копии письма с брифингом ФБР. В нем собран ряд публикаций СМИ, посвященных отравлению Алексея Навального ядом «Новичок» в 2020 году. Среди прочего там присутствует заметка агентства Reuters, в которой упоминается Жданов.

