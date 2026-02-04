EN
Общество

Названы лучшие фильмы всех времен в жанре космической оперы

16:55

Издание Collider составило рейтинг из десяти лучших фильмов в жанре космической оперы за всю историю кино. В список вошли картины разных десятилетий, от классики 1980-х до современных блокбастеров. Авторы уточняют, что к жанру космической оперы относятся фильмы о межпланетных и межгалактических конфликтах с участием империй, инопланетных цивилизаций, а также с элементами романтики, мелодрамы и масштабных приключений.

Десятое место заняла комедийная пародия «Космические яйца» (1987) Мела Брукса, высмеивающая «Звездные войны» и другие научно-фантастические фильмы. На девятой строчке разместился «Флэш Гордон» (1980) — экранизация одноименного комикса, со временем получившая культовый статус. Восьмое место досталось фильму «Звездный десант» (1997), который после прохладного приема на старте стал популярным у поклонников жанра.

Седьмым в рейтинге назван «Пятый элемент» (1997) Люка Бессона, сочетающий элементы космической оперы и абсурдистской комедии. Шестое место занял фильм «Последний звездный боец» (1984) — история о подростке, втянутом в межгалактическую войну. Пятую строчку заняла сатирическая картина «В поисках галактики» (1999), рассказывающая об актерах, вынужденных сыграть роли космических героев в реальности.

На четвертом месте оказались «Стражи Галактики» (2014), объединившие жанр космической оперы с супергеройским кино. Третью строчку заняла «Дюна: Часть вторая» (2024). Авторы рейтинга подчеркивают, что выбрали именно вторую часть экранизации романа Фрэнка Герберта, которая получила более высокие оценки по сравнению с первой.

Второе место досталось фильму «Звездный путь II: Гнев Хана» (1982), который многие поклонники франшизы считают ее вершиной. А первое место в рейтинге занял фильм «Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар» (1980), который авторы списка называют одним из самых влиятельных фильмов в истории и ключевым произведением жанра космической оперы.

При составлении рейтинга издание ограничилось одним фильмом от каждой франшизы, чтобы показать жанр в более широком и разнообразном виде.

