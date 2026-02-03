EN
Общество

Ультраобработанные продукты оказались опасными для здоровья

2 минуты чтения 13:23 | Обновлено: 14:47

Команда исследователей из трех американских институтов, Гарварда, Мичиганского университета и Университета Дьюка, выпустила доклад, в котором говорится, что ультраобработанные продукты питания имеют больше общего с сигаретами, чем с фруктами или овощами, а их оборот требует более жесткого регулирования. Об этом сообщает The Guardian.

Ультраобработанные продукты — это пищевые продукты, произведенные промышленным способом, часто с использованием эмульгаторов или искусственных красителей и ароматизаторов. К этой категории относятся, например, сладкие напитки и готовые закуски, в частности, чипсы и печенье.

Американские ученые указали, что в процессе производства таких продуктов и сигарет есть сходства. Кроме того, они имеют похожую скорость воздействия на центры удовольствия в организме человека.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
Общество19 минут чтения

Авторы доклада предположили, что реклама продуктов «с низким содержанием жира» или «без сахара» является «здравоохранительным пиаром», который может затормозить регулирование, подобно рекламе сигаретных фильтров в 1950-х годах как защитных инноваций, которые «на практике не приносили значительной пользы».

Одна из авторов исследования, профессор Эшли Гирхардт из Мичиганского университета, клинический психолог, специализирующийся на зависимостях, рассказала, что ее пациенты проводили аналогичные параллели.

«Они говорили: “Я чувствую зависимость — раньше я курил сигареты, а теперь у меня та же привычка, но по отношению к газировке и пончикам. Я знаю, что это меня убивает. Я хочу бросить, но не могу”», — передала Гирхардт слова своих пациентов.

Авторы доклада отметили, что еда, в отличие от табака, жизненно необходима человеку, и из-за этого вдвойне необходимо установить контроль за ультраобработанными продуктами, поскольку людям может быть трудно отказаться от современной пищевой среды. В статье отмечается, что ультраобработанные продукты соответствуют «установленным критериям», по которым то или иное вещество считается вызывающим привыкание.

