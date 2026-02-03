EN
СМИ: Сына бывшего правителя Ливии Каддафи застрелили в саду

2 минуты чтения 23:30 | Обновлено: 23:35

Сын бывшего правителя Ливии Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам был убит. После продолжительных боев его застрелили в саду собственного дома четверо неизвестных, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к семье Каддафи.

Инцидент произошел недалеко от города Эз-Завия на западе Ливии. Убийцы скрылись с места преступления сразу после нанесения Саифу аль-Исламу смертельных ранений. Телеканал «Аль-Хадат» добавляет, что на данный момент их не удалось задержать.

Вооруженные лица вывели из строя камеры наружного наблюдения, а затем проникли в резиденцию сына Каддафи. Источники телеканала отмечают, что предположительно Саиф аль-Исламу вступил с ними в перестрелку, но был убит около 16 часов по московскому времени.

Перед чудесным падением
Перед чудесным падением
Как вселяющие ужас диктаторы чувствовали себя всего за год до потери власти
Общество15 минут чтения

В 2015 году суд Ливии заочно приговорил Саифа аль-Ислама к смертной казни по обвинению в совершении военных преступлений и за подавление мирных протестов во время революции 2011 года. Также ему предъявлены предварительные обвинения Международным уголовным судом в предполагаемых преступлениях против человечности.

Выступая перед агентством Reuters, Саиф аль-Ислам назвал протестующих крысами и предупредил, что из-за восстания прольются реки крови, а действующий режим будет сражаться до последнего мужчины, женщины и пули.

«Вся Ливия будет уничтожена. Нам понадобится 40 лет, чтобы прийти к соглашению о том, как управлять страной, потому что сегодня каждый захочет быть президентом или эмиром, и каждый захочет управлять страной», — сказал Саиф аль-Ислам, грозя пальцем в телевизионную камеру.

Саиф аль-Ислам был вторым сыном Муаммара Каддафи. Он родился в 1972 году в Триполи. Среднее образование было получено в Ливии и Швейцарии. Окончил Лондонскую школу экономики и политических наук, а в 2008 году ему была присуждена степень доктора наук за диссертацию на тему «Роль гражданского общества в демократизации институтов глобального управления: от „мягкой силы“ к коллективному принятию решений?».

Муаммар Каддафи, бессменно правивший Ливией с 1969 года, не просто наслаждался гегемонией во внутренней политике, но и, вероятно, гордился статусом влиятельного геополитического игрока. В 2010 году Каддафи посетил Италию для переговоров об ограничении потока африканских мигрантов, пересекающих Средиземное море. В обмен на эти услуги Каддафи требовал от Евросоюза пять миллиардов евро.

Топ-20 фильмов о диктаторах
Топ-20 фильмов о диктаторах
От Адольфа Гитлера до Иди Амина: кино о том, как возникают и разрушаются тирании
Общество15 минут чтения

В том же году диктатор выступил с инициативой о разделении Нигерии на два государства, призывал к джихаду против Швейцарии за запрет на строительство минаретов и публично мечтал о создании «Соединенных Штатов Африки».

Богатые запасы нефти позволили Каддафи обеспечить ливийцам приемлемый уровень жизни, а также сделали его собственную семью баснословно богатой. Один из сыновей диктатора встречал 2010 год в компании Бейонсе, другой задолжал итальянскому отелю почти полмиллиона долларов США и делал карьеру голливудского продюсера. 

