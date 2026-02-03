EN
Мария Колесникова рассказала о спасении от смерти в колонии

2 минуты чтения 14:43

Беларусская оппозиционерка Мария Колесникова, вышедшая на свободу в декабре 2025 года, рассказала в интервью журналисту Юрию Дудю, как ее спасли от смерти в камере штрафного изолятора (ШИЗО).

«Мне стало плохо. Я просто упала на пол и много часов находилась на полу в ШИЗО», — рассказала Колесникова. По словам оппозиционерки, у нее порвалась язва желудка, хотя проблем с пищеварительной системой до заключения у нее не было. Заболевание она связала с плохими сном и едой, а также со своим нахождением в изоляторе.

На уточняющий вопрос Дудя о том, почему она так долго не получала помощи, Колесникова пояснила, что ее камеру проверяли сотрудники колонии, но они не могли войти внутрь ШИЗО. Через несколько часов к ней пришли медики, чтобы провести осмотр. Позже они вернулись и перевели оппозиционерку в санчасть на территории колонии.

«Там меня еще осмотрели другие врачи, и кто-то вызвал скорую помощь. Ко мне приехала скорая помощь, и меня сразу забрали в реанимацию уже в областную больницу», — рассказала Колесникова.






Она подчеркнула, что благодарна тем, кто вызвал скорую помощь, потому что в беларусских тюрьмах так происходит не всегда. В частности, оппозиционерка привела в пример художника Алеся Пушкина, у которого тоже разорвалась язва в желудке, и он из-за этого умер.

«Об этих вещах очень важно помнить и понимать важность того, что произошло. Мы сейчас с тобой здесь сидим, потому что кто-то принял это решение, и можно сколько угодно говорить о том, что они это был их долг. Сейчас ситуация такова, что иногда даже там, где их долг, они его не выполняют», — отметила оппозиционерка.

В 2020 году Мария Колесникова была одной из ключевых фигур беларусского протестного движения. Во время президентской кампании она возглавляла штаб оппозиционного кандидата Виктора Бабарико, а позже вошла в объединенный штаб Светланы Тихановской.

В 2021 году суд приговорил Колесникову к 11 годам заключения по обвинениям в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. 13 декабря 2025 года оппозиционерка была помилована и освобождена вместе с другими политзаключенными в рамках сделки Беларуси с США.

