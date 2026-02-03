Шляпу против облысения создали ученые

Ученые из Южной Кореи и Гонконга разработали шляпу для борьбы с выпадением волос. В лабораторных условиях она позволила подавить старение клеток волосяных фолликулов примерно на 92%. Технически речь идет об устройстве на основе органических светодиодов, буквально встроенном во внутреннюю часть головного убора. О разработке пишет Seoul Economic Daily.

Как сообщили в Корейском институте передовых наук и технологий (KAIST), устройство не предполагает инвазивного или механического воздействия на кожу головы.

В отличие от существующих световых приборов для лечения облысения, которые обычно имеют жесткую и тяжелую конструкцию в форме шлема, новое устройство выполнено в виде гибкого головного убора. Во внутреннюю часть шляпы встроены инфракрасные OLED-элементы, которые повторяют форму головы и обеспечивают равномерное световое воздействие на кожу по всей поверхности.

Исследователи использовали принцип зависимости реакции клеток от длины волны света и адаптировали технологии управления спектром, ранее применявшиеся в дисплейных OLED. В результате они разработали светодиоды, избирательно излучающие ближний инфракрасный свет в диапазоне 730–740 нанометров. По словам авторов работы, этот диапазон наиболее эффективно воздействует на клетки, отвечающие за рост волос, и показал лучшие результаты по сравнению с традиционным красным светом.

Ведущий автор исследования Чо Ын Хэ отметила, что цель проекта заключалась в создании технологии для повседневного применения, а лабораторные эксперименты подтвердили эффективность точно настроенного светового воздействия в борьбе с потерей волос.