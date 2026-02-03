EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Шляпу против облысения создали ученые

2 минуты чтения 16:09

Ученые из Южной Кореи и Гонконга разработали шляпу для борьбы с выпадением волос. В лабораторных условиях она позволила подавить старение клеток волосяных фолликулов примерно на 92%. Технически речь идет об устройстве на основе органических светодиодов, буквально встроенном во внутреннюю часть головного убора. О разработке пишет Seoul Economic Daily.

Как сообщили в Корейском институте передовых наук и технологий (KAIST), устройство не предполагает инвазивного или механического воздействия на кожу головы.

В отличие от существующих световых приборов для лечения облысения, которые обычно имеют жесткую и тяжелую конструкцию в форме шлема, новое устройство выполнено в виде гибкого головного убора. Во внутреннюю часть шляпы встроены инфракрасные OLED-элементы, которые повторяют форму головы и обеспечивают равномерное световое воздействие на кожу по всей поверхности.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
Общество19 минут чтения

Исследователи использовали принцип зависимости реакции клеток от длины волны света и адаптировали технологии управления спектром, ранее применявшиеся в дисплейных OLED. В результате они разработали светодиоды, избирательно излучающие ближний инфракрасный свет в диапазоне 730–740 нанометров. По словам авторов работы, этот диапазон наиболее эффективно воздействует на клетки, отвечающие за рост волос, и показал лучшие результаты по сравнению с традиционным красным светом.

Ведущий автор исследования Чо Ын Хэ отметила, что цель проекта заключалась в создании технологии для повседневного применения, а лабораторные эксперименты подтвердили эффективность точно настроенного светового воздействия в борьбе с потерей волос.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»