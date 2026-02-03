EN
Рост числа одиноких россиян начал влиять на экономику

2 минуты чтения 15:22

Рост числа россиян, живущих в одиночку, превращается в устойчивый тренд. Эти изменения уже сейчас заметно влияют на экономику, в частности на структуру потребительского спроса и рынок жилья. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в издании «Демоскоп Weekly», пишет РБК.

Автор исследования — первый проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев — отмечает, что в России все чаще откладываются традиционные маркеры взросления: вступление в брак, рождение детей и создание семьи. Часть людей вовсе отказывается от брака, выбирая формат одиночного проживания. Таким образом, он перестает быть временным этапом и становится самостоятельной жизненной стратегией. 

Масштаб происходящих изменений подтверждает и статистика. Так, если в 2006 году домохозяйства, состоящие из одного человека, составляли около 15%, то к 2023 году их доля выросла еще примерно на 10 процентных пунктов. Всероссийская перепись населения 2021 года зафиксировала показатель более 40%, но эксперты тогда усомнились в достоверности этих данных и допустили искажения, связанные с пандемией Covid-19. В целом сам тренд на рост одиночных домохозяйств не вызывает сомнений у социологов.

Экономический профиль одиночек остается неоднородным, говорится в исследовании. Ранее среди них преобладали женщины старше 60 лет, однако в последние годы увеличивается доля людей, родившихся в 1960–1980-х годах. Пожилые одиночки чаще сталкиваются с риском бедности и высокой нагрузкой расходов на жилье и коммунальные услуги, тогда как более молодые формируют иную структуру потребления. Они меньше тратят на продукты питания и детские товары, но активнее пользуются сервисами и чаще демонстрируют индивидуалистский стиль расходов.

Согласно другим исследованиям, одиночные домохозяйства в среднем реже имеют сбережения, чем семейные, особенно среди мужчин среднего возраста и женщин старше 40 лет. В то же время Всемирный экономический форум отмечает, что небольшие домохозяйства во всем мире тратят больше в расчете на одного человека.

Эксперты отмечают, что рост одиночного проживания меняет рынок жилья и стимулирует развитие так называемой сервисной экономики. Одиночки реже покупают большие квартиры, чаще арендуют жилье и активнее тратят деньги на доставку, такси, клининг и развлечения. По данным Европейской экономической комиссии ООН, схожие тенденции наблюдаются и в ряде развитых стран Европы, где доля одиночных домохозяйств приближается к 40%.

Экономисты подчеркивают, что последствия этого тренда не ограничиваются потребительским поведением. Рост одиночного проживания влияет на социальную политику, подходы к поддержке пожилых, структуру финансовых продуктов и развитие городской среды, что требует адаптации со стороны государства и бизнеса.

