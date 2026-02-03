Россия нашла нового союзника в Азии

Новым союзником России в Азии может стать Мьянма, где власть уже несколько лет удерживает военная хунта. Об этом пишет американское агентство Bloomberg, отмечая что Москва и Нейпьидо укрепляют военные связи.
3 февраля Мьянму с визитом посетил секретарь Совета безопасности России и бывший министр обороны Сергей Шойгу. Как отмечает агентство, он стал первым высокопоставленным иностранным представителем, посетившим страну после проведенных хунтой парламентских выборов.
Западные страны и ООН назвали эти выборы «фикцией», однако Шойгу оценил их иначе. «Если говорить о выборах, то здесь присутствовали наши наблюдатели, наблюдатели были из Государственной Думы, от нашей избирательной комиссии. Выборы прошли абсолютно прозрачно, доступно, но самое главное, безопасно», — сказал он, отвечая на вопрос российского государственного агентства «Интерфакс».
При этом секретарь российского Совбеза отметил, что прошедшие в Мьянме выборы получили «самые-самые высокие» оценки от российских наблюдателей в части организации голосования и его доступности для всего населения.
«Вы можете в полной мере рассчитывать на всестороннюю поддержку Москвы, в том числе и на международной арене», — заявил Шойгу после встречи с главой мьянмарской военной хунты Мин Аун Хлаингом.
Как отмечает Bloomberg, в ходе визита российской делегации замминистра обороны России Василий Осмаков и министр обороны Мьянмы Маунг Маунг Айе подписали четырехлетнее соглашение о военном сотрудничестве.
В свою очередь, мьянмарское правительство сообщило, что с представителями России также обсуждалось дальнейшее сотрудничество в военной сфере, в частности, подготовка учений с участием вооруженных сил двух стран.
«Особое внимание уделялось вопросам безопасности. Это включало информационные технологии, борьбу с киберпреступностью и контакты между правоохранительными органами и разведывательными службами», — заявил позже Шойгу в интервью ТАСС.
Военная хунта пришла к власти в Мьянме в результате государственного переворота 2021 году. С тех пор она добивается международного признания своей легитимности с помощью проведения общенациональных выборов. Однако, как отмечает Bloomberg, международное сообщество отказывается признавать их ни свободными, ни справедливыми из-за недопуска к участию оппозиционных партий и продолжающейся в стране гражданской войны.