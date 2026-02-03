13-летний подросток проплыл четыре километра через океан ради спасения семьи

Спасатели назвали «сверхчеловеком» 13-летнего подростка, который несколько часов плыл к берегу через океан в опасных погодных условиях ради спасения своей семьи. Мальчик преодолел вплавь четыре километра. Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел у побережья Западной Австралии в районе залива Географа. Семья — 47-летняя мать подростка, его 12-летний брат и 8-летняя сестра — каталась на сапбордах и каяке, но внезапно поднялся сильный ветер и волны. Всех четверых унесло в открытый океан.

Тогда 13-летний Остин Аппелби попытался добраться до берега на каяке, чтобы позвать на помощь, однако судно начало наполняться водой. После этого он решил продолжить путь вплавь. По данным австралийских СМИ, подросток провел в воде около четырех часов и преодолел расстояние примерно в четыре километра, часть пути — в сумерках и при тяжелых погодных условиях. Первые два часа он плыл в спасательном жилете, однако затем снял его, решив, что так сможет двигаться быстрее.

Добравшись до берега, Аппелби побежал за помощью. «Наконец я выбрался на берег, коснулся дна у пляжа и просто рухнул. А потом мне пришлось пробежать еще два километра, чтобы добраться до телефона», — рассказал он в интервью австралийской телерадиокомпании ABC. Мальчик позвонил в экстренные службы и сообщил, что его семья находится в открытом океане.

Полиция получила сообщение о происшествии около 18:00 по местному времени. После этого была начата масштабная поисково-спасательная операция с участием водной полиции, добровольных морских спасателей и спасательного вертолета, пишет The Guardian.

Около 20:30 спасатели обнаружили мать Аппелби, его брата и сестру. Они держались за сапборд в нескольких километрах от берега. К ним направили судно добровольной морской спасательной службы, после чего всех троих успешно доставили на берег. Медики осмотрели спасенных, угрозы их жизни и здоровью нет.