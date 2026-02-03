EN
Экономика

Власти озвучили прогноз по росту цен в России

2 минуты чтения 16:59

Инфляция в России по итогам текущего года замедлится и будет находиться в диапазоне 4-4,5%. Такой прогноз дал вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации. Его слова приводит Интерфакс.

«Инфляция [в 2026 году] будет на уровне таргета — 4,0-4,5%», — заявил Новак. Таким образом, по оценке правительства, темпы роста потребительских цен вплотную приблизятся к целевому уровню, установленному регулятором.

Программа «Возмездие»
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
Криминал31 минута чтения

Согласно ожиданиям Центробанка, в 2026-ом годовая инфляция замедлится до 4-5%, а с 2027 года и далее будет находиться на уровне 4%. В свою очередь, Минэкономразвития подготовило два варианта прогноза социально-экономического развития на 2026–2028 годы. В базовом сценарии, который ведомство считает наиболее вероятным, заложен рост ВВП в 2026 году на 1,3% и инфляция на уровне 4%.

Оценки участников рынка, однако, остаются более сдержанными. Так, аналитики, опрошенные «Интерфаксом» в конце декабря, прогнозируют инфляцию в России в 2026 году на уровне около 5,1%, что превышает как бюджетный ориентир, так и нижнюю границу прогноза ЦБ. Они указывали на сохраняющиеся проинфляционные риски, включая налоговые изменения и рост издержек бизнеса.

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
Общество8 минут чтения

Выступая в Совете Федерации, Новак также прокомментировал динамику экономического роста. По его словам, замедление роста ВВП России в 2025 году примерно до 1% было сознательным шагом. «Однопроцентный рост связан с жесткой денежно-кредитной политикой, жесткой бюджетной политикой и таргетированием инфляции, и надо отметить, что эту задачу удается решить», — заявил вице-премьер.

Новак добавил, что после введения санкций в 2022 году российская экономика, по его оценке, сумела сохранить рост при сбалансированном бюджете и минимальном дефиците. По его словам, в 2026 году рост ВВП ожидается на уровне 1-1,3% и будет обеспечен «за счет внутренних драйверов».

