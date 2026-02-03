EN
Политика

СМИ раскрыли план Европы и США на случай нарушения мира в Украине

2 минуты чтения 09:55

Украина договорилась с западными партнерами о том, что любые неоднократные нарушения Россией будущего соглашения о прекращении огня вызовут скоординированный военный ответ со стороны Европы и США, сообщила Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что с декабря этот план несколько раз обсуждали украинские, европейские и американские чиновники. Он предусматривает многоступенчатый ответ на любые нарушения мирного соглашения со стороны России.

Согласно плану, первые ответные меры должны последовать в течение суток после нарушения. Они будут представлять собой дипломатическое предупреждение, а также действия ВСУ, необходимые для пресечения нарушений.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
Общество19 минут чтения

Если нарушения не прекратятся, то союзники Украины перейдут ко второму этапу плана, который подразумевает военный ответ с использованием сил «Коалиции желающих», в которую входят многие члены Евросоюза, Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция, говорится в публикации.

В случае превращения конфронтации в масштабное противостояние, в течение 72 часов после первоначального нарушения союзники Украины дадут скоординированный военный ответ с участием американских военных сил.

По словам источников Financial Times, такой план начали обсуждать в Париже в декабре прошлого года. Затем дискуссии продолжились уже в этом году в Киеве, в них участвовали советники по национальной безопасности стран «Коалиции желающих». Франция и Великобритания пообещали отправить свои войска и вооружения в Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности, в то время как США должны сыграть важную роль в мониторинге за соблюдением мира добавила газета.

