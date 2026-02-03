EN
Медведев призвал поучиться у одной из самых бедных стран мира

2 минуты чтения 18:48

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС заявил, что у Северной Кореи можно поучиться тому, как «организовать быструю и эффективную мобилизацию экономических возможностей». 

По его словам, КНДР удалось добиться выдающихся результатов при небольших экономических возможностях в условиях тотальной блокады. Так, Медведев отметил, что Пхеньян сумел выстроить оборонную промышленность и обеспечить национальную безопасность, что, по словам зампреда Совбеза России, «вызывает уважение». 

Между тем, как напоминает Moscow Times, КНДР остается одной из самых бедных стран в мире. Так, реальный ВВП страны составляет всего около 26,7 миллиарда долларов, а на душу населения — лишь 1100 долларов. Доход среднестатистического жителя Северной Кореи примерно в 25-30 раз ниже, чем у среднего жителя Южной Кореи. При этом даже руководители предприятий в КНДР зарабатывают около десяти долларов в месяц. Для сравнения издание приводит Украину, в которой при сопоставимой численности населения ВВП в 2025 году составил около 200 миллиардов долларов.

При этом Северная Корея стала одной из немногих стран в мире, где голод был серьезной проблемой даже в конце ХХ века. Так, в конце 1990-х годов от нехватки продовольствия там умерло, по разным оценкам, до трех миллионов человек.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
Общество19 минут чтения

При этом в 2020–2023 годах во время пандемии ковида в КНДР разразился новый продовольственный кризис. Тогда международные организации и беженцы также сообщали о многочисленных случаях смертей северных корейцев от голода.

В то же время, по оценкам центрального банка Южной Кореи, в 2023–2024 годах экономика КНДР выросла на 3,1%, что стало самым высоким показателем с 2016 года. Эксперты связывали это  с активизацией торговли и военно-промышленного сотрудничества с Россией, благодаря которому страна получила новые поставки топлива и продовольствия, позволившие стабилизировать цены на внутреннем рынке.

