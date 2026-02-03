EN
Мария Колесникова рассказала о встрече с сотрудничающим с властями Беларуси Романом Протасевичем

2 минуты чтения 14:14

Оппозиционная активистка из Беларуси Мария Колесникова, которую в декабре прошлого года освободили из колонии, дала интервью Юрию Дудю. В нем она рассказала об общении с экс-главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, который, как заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, работает на разведку страны.

По словам Колесниковой, в ноябре 2024 года Протасевич попросил ее дать интервью в обмен на встречу с отцом, который находился на территории колонии. Тогда Колесникова поставила условие, что встреча с отцом должна быть перед тем, как она даст интервью. В итоге встреча состоялась 12 ноября, фотографию Колесниковой, обнимающей отца, Протасевич выложил в своем телеграм-канале.

«Я честно сдержала свое слово, я дала интервью. Я ответила на пять вопросов», — сказала Колесникова и добавила, что ее интервью до сих пор не вышло и, вероятно, не будет опубликовано в будущем.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
Общество19 минут чтения

Далее Дудь спросил оппозиционерку о «легенде», что она якобы ударила Протасевича на одной из встреч. Колесникова заявила, что это только легенда и что она не применяет физическую силу, а ее общение с Протасевичем в тот момент было не более эмоциональным, чем во время нынешнего интервью.

Говоря о самом экс-главреде Nexta, Колесникова рассказала, что, по ее мнению, Протасевичу должно быть «непросто». В то же время она отказалась комментировать информацию о том, является ли Протасевич настоящим агентом или заложником Александра Лукашенко. Свой отказ оппозиционерка объяснила тем, что «не очень в теме этой истории» и что ее это «не очень интересует».

