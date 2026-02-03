Госдолг Украины резко вырос

Государственный долг Украины за 2025 год вырос на 28,4% в долларовом эквиваленте, достигнув 213,3 миллиарда долларов. Об этом говорится в официальном заявлении министерства финансов страны.

По данным ведомства, за год госдолг Украины увеличился на 47,3 миллиарда долларов. В министерстве уточнили, что это произошло «преимущественно вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров».

По состоянию на конец 2025 года порядка 75% государственного и гарантированного государством долга Украины было внешним. Более половины этого долга составляют обязательства перед ЕС.

Крупнейшими источниками денег украинского госбюджета в прошедшем году стали чрезвычайные кредиты для ускорения доходов Украины (ERA) от стран G7 в объеме 37,9 миллиарда долларов, которые частично учитываются как госдолг. Их планируется погасить за счет доходов от замороженных активов России.

Еще 12,1 миллиарда долларов Украина получила от Евросоюза. В результате долг страны по льготным кредитам от ЕС вырос на 38,6 миллиарда долларов, но у этих займов есть «каникулы», отметили в украинском Минфине. Так, выплаты по программе Ukraine Facility начнутся только через 11-12 лет, а проценты по ним может покрыть сам Евросоюз.

Госдолг России с января по ноябрь 2025 года вырос на 4,6% и достиг 34,4 триллиона рублей, следует из расчетов РИА «Новости» на основании данных Минфина. Объем внутреннего российского государственного долга по состоянию на начало декабря составил 30,019 триллиона рублей, а объем внешнего госдолга — 56,34 триллиона рублей.