EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Госдолг Украины резко вырос

2 минуты чтения 16:53

Государственный долг Украины за 2025 год вырос на 28,4% в долларовом эквиваленте, достигнув 213,3 миллиарда долларов. Об этом говорится в официальном заявлении министерства финансов страны.

По данным ведомства, за год госдолг Украины увеличился на 47,3 миллиарда долларов. В министерстве уточнили, что это произошло «преимущественно вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров».

По состоянию на конец 2025 года порядка 75% государственного и гарантированного государством долга Украины было внешним. Более половины этого долга составляют обязательства перед ЕС.

Крупнейшими источниками денег украинского госбюджета в прошедшем году стали чрезвычайные кредиты для ускорения доходов Украины (ERA) от стран G7 в объеме 37,9 миллиарда долларов, которые частично учитываются как госдолг. Их планируется погасить за счет доходов от замороженных активов России.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
Общество19 минут чтения

Еще 12,1 миллиарда долларов Украина получила от Евросоюза. В результате долг страны по льготным кредитам от ЕС вырос на 38,6 миллиарда долларов, но у этих займов есть «каникулы», отметили в украинском Минфине. Так, выплаты по программе Ukraine Facility начнутся только через 11-12 лет, а проценты по ним может покрыть сам Евросоюз.

Госдолг России с января по ноябрь 2025 года вырос на 4,6% и достиг 34,4 триллиона рублей, следует из расчетов РИА «Новости» на основании данных Минфина. Объем внутреннего российского государственного долга по состоянию на начало декабря составил 30,019 триллиона рублей, а объем внешнего госдолга — 56,34 триллиона рублей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01 2 февраля
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»