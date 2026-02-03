Названы лучшие аналоги перегруженным туристами городам

Компания Airbnb, занимающаяся кратковременной арендой жилья, проанализировала данные поисковых запросов и составила список всех малоизвестных направлений, на которые стоит обратить внимание в 2026 году и которые считаются аналогами переполненным туристами направлений. В список вошли места для пляжного отдыха, городских поездок и туристических приключений, сообщает TimeOut.
Так, вместо греческого острова Санторини Airbnb советует выбрать для пляжного отдыха небольшой испанский городок Альтеа в 10 километрах от Бенидорма, который любят британские туристы и который получил название «испанского Санторини».
Вместо поездки на Бали авторы списка советуют выбрать прибрежную деревню Кройд в английском графстве Девон, которую они назвали «раем для серфингистов». Испанскую Марбелью составители списка рекомендуют поменять на менее известный испанский портовый город Дению.
Тем, кто любит путешествия по городам, Airbnb порекомендовала выбрать Геную вместо Рима, Пераст на берегу Которского залива в Черногории вместо Дубровника в Хорватии и грузинскую столицу Тбилиси вместо чешской Праги или венгерского Будапешта.
Путешественникам-авантюристам компания посоветовала поменять известные тайские острова вроде Пхукета и Краби на Кох Яо Ной в заливе Пханг Нга на юге страны. Вместо Большого Каньона в Аризоне, куда требуется длительный перелет, компания рекомендует выбрать Толмин в Словении, а вместо шотландских островов Скай или Малл — остров Барра, который местные жители называют Барбадосом из-за его пляжей.