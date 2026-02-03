EN
Названы лучшие аналоги перегруженным туристами городам

2 минуты чтения 11:29

Компания Airbnb, занимающаяся кратковременной арендой жилья, проанализировала данные поисковых запросов и составила список всех малоизвестных направлений, на которые стоит обратить внимание в 2026 году и которые считаются аналогами переполненным туристами направлений. В список вошли места для пляжного отдыха, городских поездок и туристических приключений, сообщает TimeOut.

Так, вместо греческого острова Санторини Airbnb советует выбрать для пляжного отдыха небольшой испанский городок Альтеа в 10 километрах от Бенидорма, который любят британские туристы и который получил название «испанского Санторини». 

Вместо поездки на Бали авторы списка советуют выбрать прибрежную деревню Кройд в английском графстве Девон, которую они назвали «раем для серфингистов». Испанскую Марбелью составители списка рекомендуют поменять на менее известный испанский портовый город Дению.

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
Общество19 минут чтения

Тем, кто любит путешествия по городам, Airbnb порекомендовала выбрать Геную вместо Рима, Пераст на берегу Которского залива в Черногории вместо Дубровника в Хорватии и грузинскую столицу Тбилиси вместо чешской Праги или венгерского Будапешта.

Путешественникам-авантюристам компания посоветовала поменять известные тайские острова вроде Пхукета и Краби на Кох Яо Ной в заливе Пханг Нга на юге страны. Вместо Большого Каньона в Аризоне, куда требуется длительный перелет, компания рекомендует выбрать Толмин в Словении, а вместо шотландских островов Скай или Малл — остров Барра, который местные жители называют Барбадосом из-за его пляжей.

