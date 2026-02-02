EN
Технологии для оборонки тайно поставляли из Европы в Россию

2 минуты чтения 18:18

В Германии арестовали пятерых человек по делу о незаконных поставках западных технологий в Россию в обход санкций ЕС. Среди них — граждане Германии, в том числе с гражданством России и Украины. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на немецкие правоохранительные органы.

Задержанных подозревают в организации контрабандной сети, которая действовала в интересах российских спецслужб и снабжала европейским оборудованием как минимум 24 российских предприятия оборонной промышленности.

По данным федеральной прокуратуры Германии, с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину подозреваемые осуществили более 16 тысяч поставок российским компаниям. А общая стоимость незаконно вывезенных из Европы товаров превысила 30 миллионов евро.

Контрабандную схему возглавлял гражданин Германии и России Никита С. из города Любек. Он, по версии следствия, владел подставной компанией, через которую закупались товары якобы для клиентов. Для сокрытия деятельности использовались дополнительные фиктивные фирмы, вымышленные покупатели внутри и за пределами ЕС, а также российская компания в качестве получателя. Обыски прошли в Любеке, Франкфурте и Нюрнберге. Власти Германии считают, что за всем этим стоят российские спецслужбы.

Евросоюз после начала войны в Украине ввел масштабные санкции против России, включая запреты на экспорт чувствительных технологий — прежде всего электроники и станков, которые критически важны для российской оборонной промышленности. В отчете британского аналитического центра Royal United Services Institute за 2022 год говорилось, что 27 ключевых российских военных систем зависят более чем от 450 незаменимых компонентов западного производства, уточняет FT.

Как утверждают западные власти, российские спецслужбы в последние годы сделали приоритетом закупку таких технологий, а недостаточный контроль за соблюдением санкций в Европе позволял им добиваться успеха. Однако в последние месяцы в Германии усилили борьбу с контрабандой на фоне приближения четвертой годовщины войны и растущей нагрузки на российский военный сектор. В Германии уже возбуждено несколько уголовных дел, связанных с нелегальными поставками санкционного оборудования в Россию.

