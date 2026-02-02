Бросившая работу женщина стала котоняней и рассказала об изменениях в жизни

Живущая в Лондоне Рут Лоус, уволившись с работы, не могла найти новый источник заработка и перепробовала несколько «простых» подработок, которые ей советовали в соцсетях. Однако счастье ей принесли не продажи фотографий стоковым хранилищам и попытка создать свой магазин, а присмотр за чужими котами.

Лоус рассказала свою историю The Guardian. Она и ее партнер любят кошек, но не могут завести их в своей квартире — мешают условия аренды. Раньше Лоус могла ненадолго заполнить эту «дыру в душе», только встречая ласковых животных на улице. Теперь же она посвящает уходу за ними почти все свое свободное время.

Об этой подработке женщина узнала из TikTok — один из инфлюенсеров искал котоняню для своей кошки. Она создала профиль на платформе Cat in a Flat и начала получать заказы.

«Общение» с кошкой даже длинной всего в 30 минут сделало Лоус гораздо счастливее, она также отметила улучшение своего психологического здоровья при взаимодействии с животными. При этом сама работа предполагает увеличение физической активности, что также оказывает положительное влияние на самочувствие, отметила Лоус.

Приятным бонусом для женщины стало и то, что она теперь стала больше знакомиться с людьми и общаться с ними вместо того, чтобы просто помогать им получить посылки, как это было ранее. Также присмотр за кошками помог ей перестать чувствовать себя частью «угрюмой толпы в наушниках», которая едет на работу, и сосредоточиться на позитивных мыслях, поскольку она регулярно встречает доброжелательных людей, которые доверяют ей заботу о кошках.

На изменение своего отношения к людям у Лоус ушло три года, однако работа с кошками изменила ее восприятие Лондона и самой себя. Она отмечает, что уход за кошками, вероятно, не стоит воспринимать в качестве полноценной постоянной работы, однако для нее оно стало возможностью ощутить себя частью сообщества и увидеть британскую столицу в качестве наполненного позитивно настроенными людьми дома, а не просто мегаполисом, распространяющим чувства одиночества и холода.