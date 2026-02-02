EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Россия инвестировала в создание голубей-дронов порядка миллиарда рублей

2 минуты чтения 23:46
Россия инвестировала в создание голубей-дронов порядка миллиарда рублей

Российская компания Neiry Group вживила чипы в мозг голубям и заявила, что создала таким образом первый «биологический дрон», которым можно управлять дистанционно. Тем не менее достижения команды могут быть значительно преувеличены, сообщает T-Invariant.

Наибольший опыт в экспериментах по созданию «биодронов» накопили китайские ученые. Они тоже научились заставлять птицу взлетать, по команде поворачивать налево и направо. Однако со временем подобные разработки признали неэффективными и к тому же невыгодными — механические дроны оказались более предсказуемыми. Но российская компания останавливаться не намерена, продвигая, как выразилось издательство, «принудительный оптимизм».

Основатель компании Neiry Group Александр Панов сумел привлечь порядка миллиарда рублей инвестиций от государственных источников. Крупнейшим инвестором, который выделил на развитие «биодронов» 360 милионов рублей, выступил государственный фонд НТИ, учрежденный по распоряжению Владимира Путина. Также компания сотрудничает с Институтом ИИ при МГУ, директором которого является Екатерина Тихонова — младшая дочь Путина.

Они хотели потеснить Google
Они хотели потеснить Google
Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир?
Экономика19 минут чтения

Внешне голубь-дрон разительно отличается от обычной птицы: у него из головы выступает провод нейроинтерфейса, а на спину прикреплен рюкзачок с электроникой и солнечными батареями для ее работы. На груди у птицы висит видеокамера. В мозг голубя имплантированы электроды, которые посылают определенные импульсы, заставляя птицу хотеть, например, поворачивать направо и таким образом лететь в соответствии с полетным заданием.

Однако никаких научных работ, подробно описывающих принцип работы нейроимпланта, пока представлено не было. Как и не описан принцип вживления электродов в мозг птицы. Издание отмечает, что на данный момент невозможно проверить, действительно подход Neiry гуманен и эффективен.

В ноябре 2025 года компания сообщила о первых испытательных полетах стаи голубей-биодронов с имплантированными нейроинтерфейсами. Птицы вылетели из лаборатории и вернулись обратно. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:голубь-биодрон / сайт Neiry

Посмотрите другие материалы

Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Общество
Их выдавали за лесбиянок — и они прославились на весь мир
Теперь все иначе: группа «Тату» выступает в Крыму, а их песни живут своей жизнью
00:01 3 февраля
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть