Россия инвестировала в создание голубей-дронов порядка миллиарда рублей

Российская компания Neiry Group вживила чипы в мозг голубям и заявила, что создала таким образом первый «биологический дрон», которым можно управлять дистанционно. Тем не менее достижения команды могут быть значительно преувеличены, сообщает T-Invariant.

Наибольший опыт в экспериментах по созданию «биодронов» накопили китайские ученые. Они тоже научились заставлять птицу взлетать, по команде поворачивать налево и направо. Однако со временем подобные разработки признали неэффективными и к тому же невыгодными — механические дроны оказались более предсказуемыми. Но российская компания останавливаться не намерена, продвигая, как выразилось издательство, «принудительный оптимизм».

Основатель компании Neiry Group Александр Панов сумел привлечь порядка миллиарда рублей инвестиций от государственных источников. Крупнейшим инвестором, который выделил на развитие «биодронов» 360 милионов рублей, выступил государственный фонд НТИ, учрежденный по распоряжению Владимира Путина. Также компания сотрудничает с Институтом ИИ при МГУ, директором которого является Екатерина Тихонова — младшая дочь Путина.

Они хотели потеснить Google Но теперь строят «суверенный ИИ». Что осталось от «Яндекса», о котором знал весь мир? Экономика 19 минут чтения

Внешне голубь-дрон разительно отличается от обычной птицы: у него из головы выступает провод нейроинтерфейса, а на спину прикреплен рюкзачок с электроникой и солнечными батареями для ее работы. На груди у птицы висит видеокамера. В мозг голубя имплантированы электроды, которые посылают определенные импульсы, заставляя птицу хотеть, например, поворачивать направо и таким образом лететь в соответствии с полетным заданием.

Однако никаких научных работ, подробно описывающих принцип работы нейроимпланта, пока представлено не было. Как и не описан принцип вживления электродов в мозг птицы. Издание отмечает, что на данный момент невозможно проверить, действительно подход Neiry гуманен и эффективен.

В ноябре 2025 года компания сообщила о первых испытательных полетах стаи голубей-биодронов с имплантированными нейроинтерфейсами. Птицы вылетели из лаборатории и вернулись обратно.