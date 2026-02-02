Главы крупнейших российских компаний назвали ожидаемый курс рубля

Более сотни топ-менеджеров крупнейших российских компаний из 12 разных отраслей считают, что к концу года курс рубля упадет, и доллар будет стоит 94 рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование ВТБ и Школы финансов НИУ ВШЭ.

По данным издания, три четверти российских компаний планируют брать заимствования в этом году в рублях, опасаясь валютных рисков. Валютные заимствования оказались в планах компаний в основном из нефтегазовой, металлургической и химической отраслей. При этом главы компаний подчеркнули, что в нынешних условиях сложно прогнозировать, каким будет курс рубля.

РБК отмечает, что в прошлом году курс рубля к доллару вырос на 30%. Так, на конец января этого года доллар стоил 75,8 рубля, а сейчас — 77,2 рубля.

Среди факторов, которые будут влиять на курс доллара в этом году издание называет баланс экспорта и импорта с учетом наложенных на Россию санкционных ограничений, продажу валютной выручки экспортерами, валютные операции Минфина и Центробанка и понижение ключевой ставки. Последний раз ее опускали в декабре прошлого года до 16%. Всего с июня 2025 года, когда ставка составляла рекордные 21%, она опустилась на пять процентных пунктов.

Ранее в Росконгрессе также предсказали падение курса рубля. Там считают, что показательным для российской валюты станет первый квартал этого года, в то время как вторая половина года может оказаться моментом радикального изменения денежно-кредитной политики и перехода к экономике предложения. В докладе Росконгресса говорится, что к концу 2026 года доллар может стоит 100 рублей.