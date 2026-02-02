В Европе рассказали о «колониальной одержимости» Путина

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро дал интервью газете Libration, в котором обвинил Владимира Путина в попытке спровоцировать гуманитарный кризис в Украине и нежелании заканчивать войну, но в то же время призвал к созданию прямого канала связи с Россией.

«Европейцы, которые сейчас являются главными финансовыми и военными спонсорами Украины, должны иметь канал для отстаивания своих интересов, не перекладывая ответственность ни на кого другого», — заявил Барро. По его словам, власти Франции «никогда не исключали» прямые контакты с Россией, если они будут полностью прозрачными и пойдут на пользу.

Также глава французского МИД рассказал, что он не замечал за Путиным желания достичь мирного соглашения по Украине. Он напомнил об атаке на пассажирский поезд в Харьковской области на прошлой неделе, в результате которой погибли пять человек.

«Это называется военным преступлением. К этому можно добавить изнасилования, депортации детей, массовые убийства и зверства. Все эти преступления не могут остаться безнаказанными», — добавил Барро.

Он назвал войну в Украине «катастрофической неудачей для России» и добавил, что «колониальная одержимость Владимира Путина истощает его народ и дискредитирует российскую нацию, рискуя вытеснить ее из истории». По мнению Барро, Путину стоит отказаться от своих требований и заключить мирное соглашение.

Кроме того, глава МИД Франции считает, что Путин пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу в Украине, атакуя ее энергетическую инфраструктуру в то время, когда температура на улице в стране опускается до минус 30 градусов.

В конце января Кремль заявил, что Россия заключила временное «энергетическое перемирие» с Украиной, которое подразумевает, что Россия не должна была наносить удары по инфраструктуре Украины до 1 февраля. Сегодня в телеграм-каналах появилась информация, что Россия возобновила атаки на энергетический сектор Украины.