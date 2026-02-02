EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

В Европе рассказали о «колониальной одержимости» Путина

2 минуты чтения 10:50

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро дал интервью газете Libration, в котором обвинил Владимира Путина в попытке спровоцировать гуманитарный кризис в Украине и нежелании заканчивать войну, но в то же время призвал к созданию прямого канала связи с Россией.

«Европейцы, которые сейчас являются главными финансовыми и военными спонсорами Украины, должны иметь канал для отстаивания своих интересов, не перекладывая ответственность ни на кого другого», — заявил Барро. По его словам, власти Франции «никогда не исключали» прямые контакты с Россией, если они будут полностью прозрачными и пойдут на пользу.

Также глава французского МИД рассказал, что он не замечал за Путиным желания достичь мирного соглашения по Украине. Он напомнил об атаке на пассажирский поезд в Харьковской области на прошлой неделе, в результате которой погибли пять человек. 

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
Общество11 минут чтения

«Это называется военным преступлением. К этому можно добавить изнасилования, депортации детей, массовые убийства и зверства. Все эти преступления не могут остаться безнаказанными», — добавил Барро.

Он назвал войну в Украине «катастрофической неудачей для России» и добавил, что «колониальная одержимость Владимира Путина истощает его народ и дискредитирует российскую нацию, рискуя вытеснить ее из истории». По мнению Барро, Путину стоит отказаться от своих требований и заключить мирное соглашение.

Кроме того, глава МИД Франции считает, что Путин пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу в Украине, атакуя ее энергетическую инфраструктуру в то время, когда температура на улице в стране опускается до минус 30 градусов.

В конце января Кремль заявил, что Россия заключила временное «энергетическое перемирие» с Украиной, которое подразумевает, что Россия не должна была наносить удары по инфраструктуре Украины до 1 февраля. Сегодня в телеграм-каналах появилась информация, что Россия возобновила атаки на энергетический сектор Украины.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Общество
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
00:01
Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01 1 февраля
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть