Названы лучшие фэнтези-фильмы всех времен

2 минуты чтения 14:10 | Обновлено: 14:54
Журнал Collider составил рейтинг из 20 лучших фильмов в жанре фэнтези за всю историю кинематографа. В предисловии к нему сказано, что истории о магии и вымышленных мирах «очаровывали зрителей с момента зарождения» фэнтези, поэтому многие признанные и полюбившиеся большому количеству людей фильмы относятся именно к этому жанру.

«Лишь немногие фэнтезийные фильмы, созданные за всю историю, по праву можно назвать шедеврами — фильмы, настолько лишенные существенных недостатков, что их по праву можно отнести к лучшим фильмам всех времен», — добавили в то же время в предисловии.

На последнем месте списка оказалась «Зеленая миля» Фрэнка Дарабонта на основе одноименного романа Стивена Кинга с Майклом Кларком Дунканом и Томом Хэнксом в главных ролях. Далее в рейтинг внесли романтическую научно-фантастическую драму «Бойфренда из будущего» Ричарда Кертиса с Рейчел Макадамс и Доналом Глисоном. Этот фильм авторы списка посчитали самой недооцененной фэнтези-картиной 2010-х годов.

Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Мои родители втыкали друг в друга нож на глазах у детей
Я не могла защитить маму и чувствовала себя виноватой — но теперь смотрю на это по-другому
Общество

На 18-м месте расположился «Властелин колец: Братство кольца» Питера Джексона, причем все фильмы трилогии попали в рейтинг, а «Властелин колец: Возвращение короля» вовсе стал его лидером. В топ-3 также попали комедия «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капра 1946 года и детский мюзикл «Волшебник страны Оз» 1939 года с Джуди Гарленд.

Среди других фильмов, попавших в рейтинг, — «Фанни и Александр» Ингмара Бергмана, «Быть ​​Джоном Малковичем» Спайка Джонза, «Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар», «Принцесса-невеста» Роба Райнера, «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» 1971 года с Джином Уайлдером и другие.

Ранее Collider составил рейтинг триллеров с самыми закрученными сюжетами. Тогда его авторы отметили, что эти фильмы затрагивали шокирующие темы и оставляли после просмотра чувство дискомфорта.

Фото:фильм «Властелин колец: Братство кольца»

