Россияне стали чаще материться

Научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН и председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов рассказал РИА «Новости», что россияне стали больше материться.

«Явно, что мата стало больше… Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли», — заявил Пахомов.

По его мнению, не стоит заниматься искоренением мата из речи россиян. Вместо этого нужно объяснить носителям языка, в каких случаях использование мата будет уместным.

При этом Пахомов не привел никакой статистики и не уточнил, на чем основаны его высказывания. Тем не менее, осенью прошлого года провластный Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что доля матерящихся россиян увеличилась в полтора раза за последние 17 лет.

Так, в среднем 70% жителей страны используют мат в своей речи, причем среди мужчин этот показатель выше, чем среди женщин: 80% против 66% соответственно. В то же время каждый пятый участник исследования заявил, что не матерится вовсе.

Больше всего людей, использующих мат, оказалось среди российских зумеров. Они матерятся вдвое чаще, чем представители остальных поколений.

Кроме того, до этого филолог Ксения Туркова рассказала, что начало полномасштабной войны в Украине отменило табу на мат: одним из главных антивоенных лозунгов стала фраза «Хуй войне!», а многие независимые СМИ отказались выполнять запрет на использование мата.