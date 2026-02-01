EN
Советник главы «Роснефти» назвал условие для завершения войны в Украине

2 минуты чтения 13:56

Бывший советский и российский разведчик и советник президента «Роснефти» Андрей Безруков рассказал в интервью на авторском ютуб-канале Виктора Зубика «Smarent Pro недвижимость» о том, как, по его мнению, может завершиться война в Украине.

Безруков заявил, что война в Украине началась после того, как Россия выдвинула «предъяву» НАТО и США, имея в виду ультиматум Владимира Путина о гарантиях безопасности на фоне скопления российских войск у границ с Украиной. При этом саму Украину Безруков назвал инструментом для достижения более глобальной цели.

«С тех пор ничего не изменилось. Наша задача сделать так, чтобы у нас на западных границах не было долгосрочной угрозы, которой все время нужно заниматься», — заявил Безруков и в качестве примера долгосрочной угрозы он привел Индию и Пакистан. В отношении России такой угрозой, по его словам, является блок НАТО, который «очень близко подошел» и который хочет контролировать Россию. В связи с этим России нужна система, которая гарантировала бы ненападение, и пока ее не будет, война в Украине не завершится, считает Безруков.

«Это означает, что Запад [может пойти] на эти переговоры на наших условиях — потому что условия диктуем мы… у них нет проблемы с нами, они понимают очень хорошо, что мы не являемся угрозой, они являются для нас. Это значит, что когда мы скажем, что условия достаточны для того, чтобы мы не почувствовали больше угрозу, мы закончим», — заявил Безруков.

Он пояснил, что такие требования означают, что Европа и «то, что останется от Украины» не должны представлять опасности для России, то есть там не должно быть военного, экономического и человеческого потенциала, которые позволили бы начать военные действия. Это подразумевает, что у Украины не останется выхода к морю и крупных индустриальных центров.

«Мы можем остановиться, понимая, что остаток Украины не сможет стать угрозой для нас, то есть две вещи: у него не должно быть ресурса и там не должно быть политической воли делать то, что они сейчас делают», — заключил Безруков.

По его словам, в противном случае Россия продолжит свой медленный «марш на Запад», постоянно ухудшая условия для Украины на переговорах. В то же время Безруков отметил, что российские ресурсы небезграничны. США и Европа якобы растягивают войну в надежде, что у России появится усталость, а сами тем временем вводят новые санкции и проводят перевооружение, которое завершится в течение двух–трех лет. Это приведет к «патовой ситуации на фронте» и необходимости договариваться.

Второй вариант развития событий — это провал на фронте со стороны Украины. В этом случае Россия быстрее достигнет своих целей и продвинется на поле боя. Третий вариант — достижение договоренностей на условиях Украины, которые подразумевают заморозку боевых действий по нынешней линии соприкосновения и территориальные уступки с обеих сторон. Однако последний сценарий Безруков считает маловероятным, поскольку российские власти знают, что они не смогут объяснить населению, зачем были нужны настолько масштабные жертвы, которые привели к таким договоренностям.

