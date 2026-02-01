Правозащитники сообщили о массовой рассылке повесток в Москве

Жителям Москвы начали массово приходить повестки на призывную комиссию и медосвидетельствование через городской сайт Мос.ру, сообщил правозащитный проект «Идите лесом».

Там рассказали, что за последние сутки получили много обращений на линию помощи от жителей Москвы. Даты явки во многих повестках стоят сильно вперед: на весенние месяцы, а в одном из случаев даже на июнь и июль, отметили правозащитники. Это связано с тем, что призыв с 1 января стал круглогодичным, а отправка к месту службы все еще возможна либо с 1 апреля по 15 июля, либо с 1 октября по 31 декабря.

В «Идите лесом» рассказали, что повестки пришли в том числе людям с военным билетом и категориями годности «Д» и «В». «Я в Мск, пришла повестка на призывную комиссию. Мне 28, военный билет есть (получен в другом регионе), категория “В”», — рассказал один из москвичей, получивший повестку на 17 марта.

Другой россиянин рассказал, что его попросили явиться на медосвидетельствование 10 февраля. При этом он уже больше полугода не живет в Москве, а в повестке указан его старый адрес в столице. «За это время я получил билет с категорией годности “Д”, взаимодействовал с военкоматом по месту жительства (полгода как раз на это все ушло)», — сообщил россиянин.

Получившим повестку обладателям военного билета и категории «В» или «Д» в «Идите лесом» порекомендовали сообщить об ошибке в единый призывной пункт и по необходимости направить туда ксерокопию военного билета. «Сами не ходите, но и не игнорируйте повестку. При неявке военкомат может начать действия в отношения вас вплоть до розыска», — отметили в проекте.

Всем остальным, кого пригласили в единый призывной пункт, правозащитники рекомендовали заранее подготовится: разобраться, законна ли повестка, найти основания для отсрочки и освобождению по здоровью, или подать на альтернативную гражданскую службу.