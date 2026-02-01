EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Правозащитники сообщили о массовой рассылке повесток в Москве

2 минуты чтения 20:55 | Обновлено: 20:58

Жителям Москвы начали массово приходить повестки на призывную комиссию и медосвидетельствование через городской сайт Мос.ру, сообщил правозащитный проект «Идите лесом».

Там рассказали, что за последние сутки получили много обращений на линию помощи от жителей Москвы. Даты явки во многих повестках стоят сильно вперед: на весенние месяцы, а в одном из случаев даже на июнь и июль, отметили правозащитники. Это связано с тем, что призыв с 1 января стал круглогодичным, а отправка к месту службы все еще возможна либо с 1 апреля по 15 июля, либо с 1 октября по 31 декабря.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
Интернет и мемы11 минут чтения

В «Идите лесом» рассказали, что повестки пришли в том числе людям с военным билетом и категориями годности «Д» и «В». «Я в Мск, пришла повестка на призывную комиссию. Мне 28, военный билет есть (получен в другом регионе), категория “В”», — рассказал один из москвичей, получивший повестку на 17 марта.

Другой россиянин рассказал, что его попросили явиться на медосвидетельствование 10 февраля. При этом он уже больше полугода не живет в Москве, а в повестке указан его старый адрес в столице. «За это время я получил билет с категорией годности “Д”, взаимодействовал с военкоматом по месту жительства (полгода как раз на это все ушло)», — сообщил россиянин.

Получившим повестку обладателям военного билета и категории «В» или «Д» в «Идите лесом» порекомендовали сообщить об ошибке в единый призывной пункт и по необходимости направить туда ксерокопию военного билета. «Сами не ходите, но и не игнорируйте повестку. При неявке военкомат может начать действия в отношения вас вплоть до розыска», — отметили в проекте.

Всем остальным, кого пригласили в единый призывной пункт, правозащитники рекомендовали заранее подготовится: разобраться, законна ли повестка, найти основания для отсрочки и освобождению по здоровью, или подать на альтернативную гражданскую службу.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть