СМИ объяснили желание Путина получить весь Донбасс

Территориальный вопрос остается одним из самых сложных в переговорах между Россией, Украиной и США, второй этап которых запланирован на 1 февраля в Абу-Даби, пишет the New York Times. Издание объяснило, зачем Владимир Путин хочет заполучить еще не захваченную часть Донбасса.

Так, с 2014 года Донецк играет центральную роль в попытке Москвы отделить, а затем аннексировать преимущественно русскоязычный промышленный регион, который Кремль считает исторически российским.

В конце 2022 года Россия объявила об аннексии четырех регионов Украины — Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. При этом ВСУ контролируют часть Донецкой области, которая имеет для Путина символическое значение, а вариант, при котором Киев сохранит подконтрольные ему территории, приведет к негативной реакции провоенных сторонников Путина.

Символическое значение Донецкой области для России NYT связал с тем, что там находится Славянск, в котором Москва в 2014 году начала так называемое пророссийское «сепаратистское» восстание. Неспособность российской армии захватить этот город, который российская пропаганда изображает как колыбель «русской весны», после 12 лет попыток, может усилить критику Путина со стороны националистов.

В то же время захват оставшейся части Донецкой области может помочь Путину сформировать нарратив о победе в войне. «Если за столом переговоров удастся добиться чего-то, чего не удалось достичь силой, то будет дан ответ на вопрос о том, кто победил в войне и кто диктовал условия ее окончания», — считает директор аналитического центра Карнеги по изучению России в Берлине Александр Габуев.

Он отметил, что решение Киева отдать подконтрольные территории вызовет особые споры внутри Украины. «Многие семьи потеряли своих близких во время боев в Донбассе. А теперь вы сдаете его? Это бомба замедленного действия для украинского единства», — добавил Габуев.

Вопрос о передаче всего Донбасса России неоднократно вставал на разных этапах переговоров. Часть Донецкой области, которую Украина до сих пор контролирует, является одним из наиболее укрепленных участков фронта, поскольку оборонительные сооружения были построены еще в 2014 году, то есть до начала полномасштабного вторжения.

Потеря этих укреплений сделает Украину более уязвимой для любого будущего российского нападения, что, по мнению аналитиков, создаст для Москвы благоприятные условия для начала нового вторжения в случае провала мирного соглашения.