СМИ узнали о проблемах России с импортозамещением деталей для дронов и ракет

Россия пытается избавиться от своей зависимости от импорта иностранных технологий, но сталкивается при этом с серьезными трудностями. Об этом рассказало издание Financial Times.

В составленном в феврале 2025 года отчете Министерства экономики России, который изучили журналисты, говорится, что страна по-прежнему критически зависит от импорта в ключевых для войны в Украине областях, включая машиностроение, производство беспилотников и энергетику. Также зашли в тупик усилия по развитию неэнергетического экспорта и созданию инфраструктуры для поддержки производства и внешних поставок, говорится в документе.

В оценке приводится шестилетний план по достижению целевых показателей импортозамещения в критически важных отраслях до завершения текущего срока Владимира Путина. К 2030 году российское министерство прогнозирует «неизбежную трансформацию» экономики и резкий рост технологической независимости от иностранных поставщиков.

Научный сотрудник Центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко, ознакомившись с документом, назвала такие оценки слишком оптимистичными. «Что действительно бросается в глаза, так это сравнение целевых показателей на 2030 год с показателями на 2024 год. Это ключевые технологии и отрасли для войны и для самообеспечения в целом, и они в огромной степени зависят от импорта».

Многие сферы, в которых Россия хочет достигнуть самодостаточности, наиболее пострадали от санкций, отметили в Financial Times. В частности, одна из самых современных российских крылатых ракет Х-101 может содержать более 50 иностранных компонентов, включая электронику американского производства. Из-за санкций Москва была вынуждена переориентироваться на Китай, который в 2023 году обеспечил около 90% импортируемой в страну микроэлектроники.

От китайских поставщиков сейчас зависит производство дронов в России. Так, двигатели, камеры, антенны, видеопередатчики, модули зажигания, батареи, процессоры, датчики и контроллеры нового российского беспилотника «Дельта были произведены в Китае, следует из украинского анализа.

Российская гражданская авиация полагается на контрабандные схемы для получения запчастей к самолетам западного производства. Вместе с тем, авиакомпании страны возвращали в эксплуатацию законсервированные самолеты.

Попытки создать пассажирский авиалайнер без западных комплектующих пока что не увенчались успехом. Среднемагистральный МС-21, который производит дочерняя компания Ростеха, до сих пор находится на этапе испытаний после вынужденной переработки проекта.

Отчет Министерства экономики предполагает, что российские государственный и частный сектора к 2030 году более чем вдвое увеличат расходы на научные исследования и разработки — до 2% ВВП. Эксперты назвали эти оценки нереалистичными.

«Для достижения многих целей им уже пришлось отказаться от некоторых требований, потому что нет отечественных альтернатив. В некоторых случаях китайские товары просто маркируются как российские, чтобы выполнить поставленные задачи», — сказала журналистам экономист Института развивающихся экономик Банка Финляндии Хели Симола.

Заявленные цели на 2030 год скорее выглядят как политические декларации, нежели как реалистичный план развития, а потенциал замещения импорта будет оставаться ограниченным, заключили эксперты.