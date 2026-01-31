Названы самые перспективные подработки для подростков

Российским подросткам, которые ищут себе подработку, стоит обратить внимание на вакансии в цифровой сфере. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на HR-директора группы PROGRESS Екатерину Зеленкову.

Она отметила, что подработку следует воспринимать в качестве возможности безопасно и без давления получить опыт на рынке труда и попробовать себя в профессии. По ее мнению, этот сектор смещается в сторону гибких цифровых и сервисных форм занятости, где у подростков есть важное преимущество — интерес к делу и скорость обучения.

Всего Зеленкова назвала три направления работы в онлайн-секторе, которые считает наиболее прибыльными для подростков. Первым из них оказалась работа с нейросетями — тестирование ответов ИИ, помощь с настройков промптов, сопровождение технических сервисов. Для отклика на такие вакансии не нужны технические знания, однако опыт работы здесь позволит подростку понять, интересно ли ему работать в IT-секторе, а заодно и получить опыт работы в нем.

Также подросткам стоит присмотреться к модерации онлайн-сообществ в мессенджерах и соцсетях, считает Зеленкова. Она отметила, что в этой сфере ждут людей, умеющих общаться в интернет-среде, которые при этом еще и хорошо понимают цифровую среду, а также способных быстро реагировать на поступающие запросы.

Еще одной специальностью, которая может принести подросткам и прибыль, и опыт в профессии, специалист назвала создание рилсов и других коротких видео-форматов. По ее мнению, такая работа помимо непосредственно опыта в производстве контента дает возможность на практике изучить работу алгоритмов соцсетей и быстро увидеть результат своего труда.

Среди офлайн-подработок, которые могут принести заработок подростку, Зеленкова назвала выгул домашних животных и уход за ними. Такая работа приносит не только деньги, но и учит соблюдать строгий график, считает HR-специалист.