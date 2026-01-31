СМИ: власти начали готовиться к резкому увеличению «дыры» в бюджете

Российские чиновники перестали ждать серьезного результата от переговоров с Украиной и начали готовиться к необходимости затыкать новую «дыру» в бюджете из-за продолжающейся войны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники и мнение экспертов.

Агентство отмечает, что власти обеспокоены перспективой нового роста бюджетных расходов на ведение войны, которые превысят плановый уровень. Сейчас им предстоит найти дополнительные 1,2 триллиона рублей, чтобы сбалансировать государственный бюджет.

При этом на 2026 год бюджет России уже запланирован с дефицитом в 1,6% ВВП. Если расчет источников агентства верен, то власти уже к концу первого месяца нового года рассчитывают, что расходы государства превысят доходы на 2,1%. За весь 2025 год дефицит бюджета составил 2,6% ВВП.

Авторы материала отмечают, что растущий бюджетный дефицит способен повлиять на возможность России продолжать войну против Украины. При этом официальные выражения оптимизма со стороны Украины и США по поводу идущих переговоров с Россией, как пишет Bloomberg, почти никак не отражаются на требованиях Москвы, которая продолжает настаивать на удовлетворении своих максималистских требований.

Директор берлинского отделения Центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев в комментарии для Bloomberg отметил, что президент США Дональд Трамп сделал Владимиру Путину лучшее предложение о завершении войны за все время, пока продолжается российское полномасштабное вторжение.

Однако Кремль не спешит соглашаться, а Трамп начинается сосредотачиваться на внутреполитической повестке США — 3 ноября 2026 года в стране пройдут выборы в Палату представителей. Если президент утратит над ней контроль, то, вероятно, не сможет и дальше выдвигать такие же предложения.

Положение бюджета России при этом может ухудшиться еще сильнее из-за падения цен на нефть и неожиданного для властей укрепления рубля. При сохранении текущей стоимости российской валюты по отношению к доллару и уровня цен на нефть бюджет России недополучит около 2,2 триллиона нефтегазовых доходов при запланированном на 2026 год уровне в 8,92 триллиона.