Общество

Двое студентов провалились в яму с кипятком

2 минуты чтения 13:19

В Оренбурге в районе пешеходного перехода образовалась яма с кипятком, в которую провалились два человека. Оба находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили в региональном Минздраве. Близкая к силовикам Baza пишет, что пострадали студенты.

Инцидент произошел сегодня, 30 января. По информации Следственного комитета, на улице Монтажников в районе пешеходного перехода внезапно произошел обвал асфальтового покрытия. В образовавшуюся яму провалились два человека, один из них — несовершеннолетний. Их госпитализировали с травмами в местную больницу.

В региональном минздраве изданию «Оренбург Медиа» сообщили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации. У них диагностировали ожоги. 

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК). 

Сейчас местные власти и силовики выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что взял ситуацию на личный контроль. В прокуратуре Оренбургской области, в свою очередь, заверили, что дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

«Оренбург Медиа» уточнил, что рядом с местом коммунальной аварии находится колледж. Близкая к силовикам Baza без указания источников утверждает, что пострадавшими оказались местные студенты. 

По информации телеграм-канала, компания студентов шла по улице Монтажников, когда один из них внезапно провалился в дорожную яму. Сообщается, что в эти часы была ограниченная видимость из-за клубов пара, так как под землей прорвало трубу. Как следствие произошел обвал грунта и образовавшаяся яма быстро наполнилась кипятком.

Отмечается, что первый студент провалился в кипящую воду по пояс. В попытке вытащить его, в яму упал и второй студент, пишет Baza.

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
