Общество

Учитель отхлестал ремнем школьника из-за оскорбительной карикатуры на себя

2 минуты чтения 16:38

Учитель труда лицея №161 в столице Башкортостана городе Уфе связал и выпорол ученика, который нарисовал на него оскорбительную карикатуру. Об этом без указания источников сообщают телеграм-каналы Mash и Baza.

По их данным, учащийся седьмого класса, чье имя не называется, всячески пытался привлечь внимание одноклассников и сорвать урок, выкрикивая с места оскорбления. Учитель, как сообщается, терпел его поведение до тех пор, пока не обнаружил на мониторе компьютера подростка, установленного на парте, оскорбительную карикатуру на себя.

Телеграм-каналы опубликовали фото рисунка. На нем преподаватель изображен в образе Чебурашки со струями желтой жидкости, бьющими ему в уши. По мнению авторов публикации, таким образом подросток изобразил, что педагогу «ссут в уши».

После этого терпение преподавателя лопнуло и он устроил публичную экзекуцию, пишут каналы, которые также опубликовали видео избиения. На кадрах видно, как мужчина держит мальчика со связанными руками и бьет его ремнем по ягодицам. После каждого удара школьник кричит, а его одноклассники громко смеются за кадром. Затем учитель выгоняет ученика из класса, пнув его напоследок ногой.

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
Общество8 минут чтения

После того как видео инцидента распространилось в СМИ о проведении проверки по факту произошедшего объявила региональная прокуратура Башкортостана. «Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних и образовании, даст оценку действиям должностных лиц учебного учреждения и самого учителя», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства. 

В нем также отмечается, что при наличии оснований будет решен вопрос о принятии «исчерпывающих мер» прокурорского реагирования.

