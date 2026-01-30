EN
Российским ученым рекомендовали не ездить в «недружественные» страны

01:18 30 января

Заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский 26 января направил письмо в федеральные образовательные и научные организации. В нем объяснялось, как российским ученым стоит готовиться к профессиональным поездкам на Запад, сообщает T-invariant.

Так, Минобрнауки рекомендовал ученым, сотрудникам вузов и НИИ для начала «тщательно оценивать характер подобных мероприятий на предмет возможной политизации». Для оценки рисков работникам науки посоветовали направлять материалы о мероприятии в Департамент международного сотрудничества.

На данный момент список так называемых «недружественных» стран расширен до 49 государств. В него включены члены «Большой семёрки», 25 стран-членов Европейского союза и все государства, входящие в состав НАТО, кроме Турции, Венгрии и Словакии.

Также издание отмечает, что с 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон, позволяющий Федеральной службе безопасности (ФСБ) контролировать все научные разработки и исследования, усиливая поиск «врагов» в системе образования.

При этом до 70 дней увеличился срок рассмотрения заявки на ведение совместных проектов российских ученых с иностранными. С 1 марта 2026 года ученые из России не смогут сотрудничать с зарубежными исследователями без согласования с ФСБ.

Сначала до пяти дней подобную заявку будет изучать Минобрнауки, который перенаправит ее спецслужбам. Те в свою очередь получат до 60 дней, чтобы ее рассмотреть. После этого заявление о сотрудничестве вновь возвращается в Минобрнауки для вынесения вердикта в течение очередных пяти дней. Таким образом, делая любую совместную работу с учеными Запада нереалистичной и политически опасной. 

