Общество

Мошенники начали оформлять сим-карты на умерших россиян

2 минуты чтения 11:57

В России мошенники придумали новый способ обойти ограничения на продажу сим-карт. Теперь они массово оформляют их на паспорта умерших граждан, рассказали «Коммерсанту» участники рынка мобильных услуг.

Еще во время заседания комиссии Совета федерации по информполитике 29 января зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов заявил о «целой индустрии паспортов умерших», на которые мошенники оформляют сим-карты. По его словам, проблема усугубилась после введения ограничений на продажу и оборот сим-карт в ноябре 2025 года.

«Нет единой базы данных, приносишь фотографию какого-нибудь паспорта и получаешь свои 20 сим-карт, которые используют в сим-боксах», — рассказал Кузнецов.

Этот же вопрос поднимал глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский на «Инфофоруме-2026» 28 января. Он утверждал, что для решения этой проблемы необходим, в том числе, обмен информацией с ЗАГСами. В разговоре с «Коммерсантом» Боярский заявил, что проблема «лежит в плоскости межведомственного взаимодействия». 

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
Мир6 минут чтения

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»), в свою очередь, объяснили, что мошенники  оформляют новый номер на умершего человека через «Госуслуги». Отмечается, что злоумышленники выкупают номер после отключения сим-карты и взламывают привязанные к нему аккаунты в различных приложениях и сервисах, либо «заменяют сим-карту умершего человека». Оператор в этом случае на сутки блокирует смс-сообщения от финансового учреждения, а банки в этот момент получают информацию о смене сим-карты и требуют от клиента подтверждение личности, которое злоумышленники им предоставляют.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
Интернет и мемы11 минут чтения

У оператора нет способа оперативно узнать о смерти абонента, кроме как при личном обращении родственников с просьбой заблокировать или переоформить карту, рассказали изданию в Т2. 

«Иногда в госсистемах информация о статусе «жив или мертв» не отображается корректно. Это позволяет неправомерно пользоваться картой умершего лица», — добавил неназванный собеседник «Коммерсанта» на телеком-рынке. 

При этом в Минцифры отрицают возможность приобретения сим-карт на паспорт умершего человека. Как пояснили в ведомстве, после регистрации смерти органами ЗАГС данные россиян и иностранцев попадают в Единый реестр ЗАГС, откуда автоматически направляются заинтересованным органам.

