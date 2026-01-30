Мошенники начали оформлять сим-карты на умерших россиян

В России мошенники придумали новый способ обойти ограничения на продажу сим-карт. Теперь они массово оформляют их на паспорта умерших граждан, рассказали «Коммерсанту» участники рынка мобильных услуг.

Еще во время заседания комиссии Совета федерации по информполитике 29 января зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов заявил о «целой индустрии паспортов умерших», на которые мошенники оформляют сим-карты. По его словам, проблема усугубилась после введения ограничений на продажу и оборот сим-карт в ноябре 2025 года.

«Нет единой базы данных, приносишь фотографию какого-нибудь паспорта и получаешь свои 20 сим-карт, которые используют в сим-боксах», — рассказал Кузнецов.

Этот же вопрос поднимал глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский на «Инфофоруме-2026» 28 января. Он утверждал, что для решения этой проблемы необходим, в том числе, обмен информацией с ЗАГСами. В разговоре с «Коммерсантом» Боярский заявил, что проблема «лежит в плоскости межведомственного взаимодействия».

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»), в свою очередь, объяснили, что мошенники оформляют новый номер на умершего человека через «Госуслуги». Отмечается, что злоумышленники выкупают номер после отключения сим-карты и взламывают привязанные к нему аккаунты в различных приложениях и сервисах, либо «заменяют сим-карту умершего человека». Оператор в этом случае на сутки блокирует смс-сообщения от финансового учреждения, а банки в этот момент получают информацию о смене сим-карты и требуют от клиента подтверждение личности, которое злоумышленники им предоставляют.

У оператора нет способа оперативно узнать о смерти абонента, кроме как при личном обращении родственников с просьбой заблокировать или переоформить карту, рассказали изданию в Т2.

«Иногда в госсистемах информация о статусе «жив или мертв» не отображается корректно. Это позволяет неправомерно пользоваться картой умершего лица», — добавил неназванный собеседник «Коммерсанта» на телеком-рынке.

При этом в Минцифры отрицают возможность приобретения сим-карт на паспорт умершего человека. Как пояснили в ведомстве, после регистрации смерти органами ЗАГС данные россиян и иностранцев попадают в Единый реестр ЗАГС, откуда автоматически направляются заинтересованным органам.