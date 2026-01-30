EN
Общество

СМИ: Казахстан решил выдать России сбежавшего из «секретной тюрьмы» чеченца

2 минуты чтения 15:04 | Обновлено: 15:05

Власти Казахстана согласились экстрадировать в Россию чеченского активиста Мансура Мовлаева. Об этом пишут «Медиазона» и RusNews со ссылкой на адвоката Мурата Адама.

В России мужчину обвиняют в финансировании признанного экстремистским движения «Адат». Представители движения считают дело сфабрикованным — они писали, что силовики сами сделали перевод на криптокошелек с телефона Мовлаева.

Мужчина пытался получить в Казахстане политическое убежище, но в конце декабря власти отказали ему, заявив, что он не соответствует нужным критериям, сообщает «Медиазона». После этого его адвокаты попытались обжаловать решение в суде, предварительное слушание по кейсу назначено на 11 февраля. 

Ранее мужчина смог сбежать из чеченской «секретной тюрьмы», пишет RusNews. Туда, по данным «Кавказ. Реалии», он попал в 2022 году после похищения силовиками. Позже он сбежал из нее в Кыргызстан. RusNews отмечает, что Мовлаев, вероятно, является единственным известным человеком, которому это удалось. 

В 2023 году власти Кыргызстана решили депортировать мужчину, его признали виновным в незаконном пересечении государственной границы — он въехал в страну по поддельному российскому паспорту. С августа 2022 года Мовлаев находится в межгосударственном розыске за приверженность «к радикальной идеологии» и связь с неназванной сирийской террористической организацией, пишет «Медиазона».

Адвокат Мовлаева считает, что в России его подзащитного «однозначно» ждет убийство, а также пытки. Ранее мужчина был судим по делу о хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК), но освободился условно-досрочно в 2022 году. Чеченские активисты утверждают, что преследование велось по сфабрикованному делу, поскольку мужчина критиковал власти региона.

