Число легковых машин впервые за четверть века сократилось в России

Общее число легковых машин в России в 2025 году сократилось на 0,18%. Это произошло впервые за последние 25 лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МВД.

Россияне сняли с учета почти на 100 тысяч машин больше, чем поставили на него. Одновременно в прошлом году рухнули и продажи новых легковых автомобилей, показатель падения достиг 15,6% год к году.

С 2000 года количество легковых машин каждый год устойчиво возрастало, этот тренд не менялся даже в кризисных 2008-2009 (8,9% и 3,32%), 2014-2015 годах (5,24% и 2%), а также в первый год после начала российского вторжения в Украину в 2022 году (0,61%).

Журналисты со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Вордстат» за 2025 год пишут, что популярность запроса с формулировкой «снять машину с учета» в декабре прошлого года резко увеличилась по сравнению с январем — 122 тысяч вместо 88 тысяч.

Одной из причин сокращения количества автомобилей опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают повышение российскими регионами транспортного налога. Это произошло в Москве, Московской области, Красноярском крае, Оренбургской, Липецкой и Волгоградской областях.

Также в материале отмечается, что некоторые водители снимают свои машины с учета, чтобы не получать штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые фиксируются камерами. Эта стратегия нарушает российского законодательство, считает «Коммерсантъ».

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в разговоре с журналистами заявил, что для обновления автопарка в России продажи машин в стране должны составлять 2,2-2,5 миллиона единиц в год. Этот показатель за 2025 год составил 1,32 миллиона. Старение автопарка считают проблемой и власти — в президентской страгетии безопасности оно названо одной из важнейших проблем страны, которую нужно решить в ближайшие годы.