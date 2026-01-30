Эксперты предупредили об угрозе «безудержной» гонки вооружений между Россией и США

США и Россия могут начать новую «безудержную» гонку вооружений из-за истекающего 5 февраля Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), пишет агентство Reuters, ссылаясь на мнения экспертов.

Издание отмечает, что этот договор — единственное, что ограничивает ядерные арсеналы и средства доставки большой дальности двух стран. Агентство напоминает, что ранее Владимир Путин предложил Вашингтону еще год придерживаться прописанных в СНВ-3 ограничений на количество ракет и боеголовок, а за это время разработать новое соглашение. Однако президент США Дональд Трамп пока ничего не ответил на это предложение, но в одном из интервью сказал, что «если срок действия договора истечет, то и истечет», добавив, что СНВ-3 необходимо сменить на более совершенное соглашение.

В то же время, отмечает Reuters, некоторые американские политики убеждены, что Трампу следует отклонить предложение Путина, а США воспользоваться истечением срока действия СНВ-3 и значительно увеличить свой ядерный арсенал, чтобы противостоять Китаю, который быстро наращивает собственный ядерный потенциал.

Сам Трамп ранее заявлял, что хотел бы проводить «денуклеаризацию» как с Россией, так и с Китаем. В свою очередь, Пекин по этому поводу отмечал, что с его стороны было бы неразумно участвовать в переговорах по разоружению с двумя странами, чьи ядерные арсеналы по-прежнему намного превосходят его собственные.

Я переехала в Бразилию и очень довольна Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь Общество 8 минут чтения

Как напоминает Reuters, первый договор о СНВ в 1972 году подписали американский президент Ричард Никсон и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Во времена, когда США и Советский Союз угрожали друг другу «взаимным гарантированным уничтожением» в случае ядерной войны. Обе страны рассматривали договоры об ограничении вооружений как способ предотвратить либо смертельное недопонимание, либо экономически разрушительную гонку вооружений, пишет издание.

Как отметила сотрудница аналитического центра RUSI в Лондоне Дарья Долзикова, эти договоры не только устанавливают количественные ограничения на ракеты и боеголовки, но и обязывают стороны обмениваться информацией, что стало важнейшим каналом связи между странами, позволяющим «понять позицию другой стороны, ее опасения и мотивы».

В свою очередь, бывший советский и российский переговорщик по вопросам вооружений Николай Соков предупредил, что без нового договора каждая из сторон будет вынуждена действовать, исходя из наихудших сценариев относительно разработки, производства и развертывания ядерных вооружений другой стороной.