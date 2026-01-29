«Жесткое» воспитание детей возвращается в моду

В мире вновь набирает популярность «жесткий» подход к воспитанию детей. В соцсетях его часто обозначают аббревиатурой Fafo, от выражения fuck around and find out («накосячил — будь готов к последствиям»). Сторонники этого стиля призывают реже вмешиваться в поведение ребенка и позволять ему самостоятельно разбираться со своими ошибками. Тренд анализирует The Guardian.

Подход Fafo сегодня стал заметной частью родительского контента в соцсетях. Так, в TikTok широко обсуждалось видео, в котором мать выбросила iPad дочери в окно из-за плохого поведения по дороге в школу. В другом ролике мать закрывает входную дверь за ребенком, который угрожал уйти из дома, и открывает ее только после того, как он в слезах начинает стучать и проситься обратно. Подобные видео собирают миллионы просмотров и вызывают полярную реакцию пользователей, от одобрения в правильности воспитания до обвинений родителей в жестокости.

Рост популярности Fafo во многом связан с усталостью родителей от «бережного» воспитания, которое активно продвигалось в последние десять лет. Этот подход предполагал постоянное проговаривание эмоций ребенка, отказ от наказаний и повышенное внимание к его переживаниям. Однако, как отмечают эксперты, многие родители со временем столкнулись с эмоциональным выгоранием и ощущением отсутствия четких границ.

Психолог и ведущая подкаста How Not to Screw Up Your Kids Мэрин Мант поясняет, что идея естественных последствий сама по себе не является проблемной. По ее словам, отказ от постоянного контроля — например, если ребенок не надел куртку и замерз — может быть частью обучения. При этом Мант подчеркивает, что роль родителей заключается в создании границ и поддержке, а не в полном отказе от участия.

Похожей позиции придерживается психолог и автор книги Parenting for Humans Эмма Сванберг. Она отмечает, что Fafo во многом стал реакцией на общественное давление, с которым сталкивались родители. В то же время, по ее словам, чрезмерное увлечение «жестким» подходом может привести к эмоциональной изоляции ребенка, если родители занимают полностью отстраненную позицию.

Директор Центра исследований культуры родительства при Кентском университете Элли Ли обращает внимание, что обсуждение методов воспитания все чаще становится частью публичной идентичности родителей, особенно в соцсетях. По ее словам, онлайн-дискуссии нередко сводятся к противопоставлению крайних подходов, тогда как на практике большинство семей используют смешанные модели.