Девять человек умерли за месяц в интернате Прокопьевска

В психоневрологическом интернате города Прокопьевска в Кемеровской области за январь умерли девять человек. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты. По данным ведомства, причины смерти семи постояльцев связаны с заболеваниями сердца.

Согласно результатам патологоанатомических исследований, речь идет о декомпенсации хронической сердечной недостаточности, а также о болезнях системы кровообращения, осложненных нарушениями сердечного ритма и тромбозами. Причины смерти еще двух пациентов — 73-летней женщины и 19-летнего мужчины — продолжают устанавливать. Власти заявили, что по каждому случаю будет проведена проверка с привлечением профильных ведомств.

Ранее издание «Кузбасс онлайн» писало о массовой вспышке гриппа в интернате Прокопьевска, из-за который были госпитализированы более 50 человек. В областном Минздраве тогда заявили, что у двух пациентов выявили внебольничную пневмонию, после чего решили проверить и других постояльцев.

Сотрудники учреждения, однако, рассказали журналистам «Кузбасс онлайн», что произошедшее — не случайность, а закономерный итог тяжелых условий проживания постояльцев. В течение последних лет их якобы «изводили сгнившей едой, морозом и безразличием». Скандал вокруг питания жителей интерната разразился еще осенью прошлого года, когда в сети появились фото блюд, сделанных из протухших продуктов.

По информации телеграм-канала Mash, причиной массового заболевания и смертей могла стать именно некачественная пища. По его данным, в интернате ранее фиксировались нарушения при хранении и обработке продуктов, а постояльцы жаловались на плохое самочувствие. Они приходили в медпункт с высокой температурой, кашлем и головной болью, но никакого лечения не получали. А госпитализировать их начали только после того, как история получила огласку в СМИ.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что постояльцы также регулярно жаловались на холод в палатах и тараканов. По словам бывших сотрудников учреждения, «проживающие были одеты в лохмотья», а в интернате наблюдался дефицит кадров, так что некоторым медсестрам приходилось мыть туалеты и полы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей и создавшем угрозу тяжелых последствий. В министерстве труда и социальной защиты Кемеровской области заявили, что продолжают проверку обстоятельств произошедшего.