Общество

Ученые рассчитали идеальную дозу кофе

2 минуты чтения 14:33 | Обновлено: 14:43

Оптимальным для здоровья может быть употребление трех–четырех чашек кофе в день. Такая доза соответствует примерно 400 миллиграммам кофеина — это максимальный уровень, который Европейское агентство по безопасности продуктов питания рекомендует не превышать в сутки. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на результаты последних исследований. 

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
Мир6 минут чтения

Ученые отмечают связь между регулярным употреблением кофе и снижением риска диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. В отдельных научных работах также говорится о более редких нарушениях сердечного ритма у людей, пьющих кофе. Это может быть связано с тем, что кофеин повышает физическую активность, а также с содержанием в кофе антиоксидантов, способных снижать воспаление, отмечает британское издание.

При этом специалисты подчеркивают, что эффект зависит не только от количества чашек, но и от способа приготовления напитка. Так, в эспрессо обычно содержится от 40 до 80 миллиграммов кофеина, тогда как в чашке фильтр-кофе его количество может превышать 150 миллиграммов. Капучино и другие напитки с молоком, как правило, готовятся на основе одного или двух шотов эспрессо и содержат сопоставимое количество кофеина, несмотря на больший объем за счет молока.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
Интернет и мемы11 минут чтения

Эксперты предупреждают, что регулярное превышение безопасного уровня может привести к побочным эффектам, включая бессонницу, тревожность, учащенное сердцебиение и проблемы с пищеварением. Кроме того, у людей, не привыкших к кофеину, возможно временное повышение артериального давления.

Исследователи обращают внимание и на другие эффекты употребления кофе. В частности, речь идет об окрашивании зубной эмали. Как выяснилось, степень окрашивания зависит от содержания в напитке хлорогеновой кислоты. А ее количество, в свою очередь, варьируется в зависимости от зерен и способа приготовления. Так, в робусте ее больше, чем в арабике, а при длительном заваривании — например, в фильтр-кофе — в напиток переходит больше кислот, чем при короткой экстракции, как у эспрессо. При этом добавление молока может ослабить эффект, а холодный кофе окрашивает зубы меньше, чем горячий.

