Ученые рассчитали идеальную дозу кофе

Оптимальным для здоровья может быть употребление трех–четырех чашек кофе в день. Такая доза соответствует примерно 400 миллиграммам кофеина — это максимальный уровень, который Европейское агентство по безопасности продуктов питания рекомендует не превышать в сутки. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на результаты последних исследований.

Ученые отмечают связь между регулярным употреблением кофе и снижением риска диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. В отдельных научных работах также говорится о более редких нарушениях сердечного ритма у людей, пьющих кофе. Это может быть связано с тем, что кофеин повышает физическую активность, а также с содержанием в кофе антиоксидантов, способных снижать воспаление, отмечает британское издание.

При этом специалисты подчеркивают, что эффект зависит не только от количества чашек, но и от способа приготовления напитка. Так, в эспрессо обычно содержится от 40 до 80 миллиграммов кофеина, тогда как в чашке фильтр-кофе его количество может превышать 150 миллиграммов. Капучино и другие напитки с молоком, как правило, готовятся на основе одного или двух шотов эспрессо и содержат сопоставимое количество кофеина, несмотря на больший объем за счет молока.

Эксперты предупреждают, что регулярное превышение безопасного уровня может привести к побочным эффектам, включая бессонницу, тревожность, учащенное сердцебиение и проблемы с пищеварением. Кроме того, у людей, не привыкших к кофеину, возможно временное повышение артериального давления.

Исследователи обращают внимание и на другие эффекты употребления кофе. В частности, речь идет об окрашивании зубной эмали. Как выяснилось, степень окрашивания зависит от содержания в напитке хлорогеновой кислоты. А ее количество, в свою очередь, варьируется в зависимости от зерен и способа приготовления. Так, в робусте ее больше, чем в арабике, а при длительном заваривании — например, в фильтр-кофе — в напиток переходит больше кислот, чем при короткой экстракции, как у эспрессо. При этом добавление молока может ослабить эффект, а холодный кофе окрашивает зубы меньше, чем горячий.