СМИ рассказали о «тихом поражении» США

США потерпели «тихое поражение» в Азии, заявили политологи Мира Рапп-Хупер и Эли Ратнер в статье для журнала Foreign Policy.

С осени 2025 года администрация президента США Дональда Трампа хранила молчание, в то время как Китай «обрушивал свою ярость» на союзников Вашингтона — Японию и Тайвань, отметили они.

По мнению политологов, в 2025 году Трамп отошел от американской политики последних 20 лет, которой сам придерживался во время первого президентского срока. Теперь Вашингтон начал предпринимать усилия, чтобы добиться расположения председателя КНР Си Цзиньпина в преддверии визита главы Белого дома в Китай в апреле.

В частности, администрация Трампа смягчила свою политику по экспортным ограничениям на поставку полупроводников в КНР, не стала вводить в отношении Пекина санкции в ответ на «масштабные кибератаки» на США, а также бросила своих союзников «на произвол судьбы», утверждают авторы статьи.

В ответ на это, по их мнению, президент США в лучшем случае получит «пышный прием и скромную торговую сделку». В то же время Китай «не только изолирует и запугивает» азиатских союзников Вашингтона, но и планирует продемонстрировать, что могут заставить США пересмотреть свои обязательства перед ними, предложив Трампу подходящую цену.

В качестве примера авторы статьи привели встречу Трампа с премьер-министром Японии Санаэ Такаити в октябре 2025 года и ее последствия. Тогда политики подписали соглашение о «новом золотом веке» отношений между странами и заключили меморандум о взаимопонимании относительно стратегических инвестиций.

Через неделю Такаити выступила в парламенте Японии, где заявила, что в соответствии с законами страны нападение Китая на Тайвань может представлять собой «угрозу выживанию» Японии, что дает право на военное вмешательство.

Политики и государственные СМИ КНР в ответ развернули масштабную пропагандистскую кампанию против Японии. В итоге Китай предостерег граждан от поездок в туда, а также запретил импорт японских морепродуктов и выступления японских артистов в КНР. Вашингтон на это никак не отреагировал, а позже Трамп связался с Такаити и попросил ее смягчить риторику.

Помимо этого, президент США не осудил военные учения КНР вокруг Тайваня, которые авторы статьи назвали «репетицией блокады» острова. «Они проводят военно-морские учения в этом районе уже 20 лет», — заявил тогда Трамп журналистам. Позже Пентагон опубликовал новую Национальную оборонную стратегию США, в которой Тайвань не был упомянут ни разу.

Политологи предположили, что если Белый дом продолжит такую политику, то союзники Вашингтона по всему миру могут разочароваться в нем и начать заключать сделки с Пекином. Эту теорию подтверждает недавний визит в Китай премьер-министра Канады Марка Карни.

Также нынешняя внешнеполитическая стратегия США может привести к тому, что азиатские союзники Вашингтона будут стремиться к большей автономии. Это, по мнению политологов, невыгодно для Белого дома и приведет к снижению коллективной силы альянсов, в которых участвуют Соединенные Штаты.