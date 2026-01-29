EN
У главы Минстроя нашли «секретную жену» и недвижимость почти на два миллиарда

2 минуты чтения 18:02

У министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина есть вторая семья и двое внебрачных детей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). 

Авторы обратили внимание, что в декларации Файзуллина за 2020 год появились двое несовершеннолетних сыновей, о которых ранее не было известно. На тот момент официальной супруге чиновника Гузалие было 63 года.

Расследователи выяснили, что мать детей — 40-летняя Надежда Трубилина. По данным ФБК, министр познакомился со своей любовницей в 2008 году, когда возглавлял государственное предприятие «Татинвестгражданпроект», а она устроилась к нему секретарем. Тогда Файзуллин уже состоял в браке.

Дети у пары появились в 2010 и в 2013 годах, говорится в расследовании. Там также утверждается, что после рождения первого ребенка Трубилина стала собственницей 142-метровых апартаментов в центре Казани стоимостью 65 миллионов рублей. После рождения второго сына у женщины появились еще две 80-метровых квартиры стоимостью 30 миллионов рублей каждая.

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
Мир6 минут чтения

В 2021 году, когда Файзуллин возглавил Минстрой, Трубилина приобрела дом в элитном подмосковном поселке Agalarov Estate. Его стоимость ФБК оценил в 200 миллионов рублей. Чуть позже любовница министра купила себе четвертую квартиру в Казани за 20 миллионов рублей.

В декабре 2023 года Трубилина приобрела четыре квартиры в клубном доме на набережной Москвы-реки и сделала из них две — площадью 191 и 212 квадратных метров. За эти квартиры, по данным расследователей, женщина заплатила 196 миллионов рублей, хотя их рыночная стоимость — 385 миллионов. Такую низкую цену в ФБК назвали взяткой главе Минстроя.

Также Трубилина владеет четырьмя строительными компаниями в Татарстане с общим балансом в 12 миллиардов рублей. Помимо этого, на них оформлены четыре тысячи квартир в элитном жилом квартале в Казани.

Из утечек ФБК выяснили, что Файзуллин и Трубилина с детьми часто путешествуют. В частности, в 2021 году министр и его любовница сидели рядом в самолете из Москвы в Санкт-Петербург. А в 2024-2025 годах Трубилина с детьми восемь раз летала в отпуск на Мальдивы.

Ее затравили за роман с президентом
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
Мир25 минут чтения

Элитную недвижимость ФБК нашел и у официальной семьи Файзуллина. Сыну министра Алику принадлежат две квартиры в Москве и дом на Рублевке общей стоимостью более 450 миллионов рублей. Сейчас он работает в юридической компании, но раньше был трудоустроен в Минстрое.

Еще одной дочери Ирека и Гузалии Файзуллиных Лилии принадлежат две квартиры и две дачи в Казани, а также квартира в Дубае. Она работает главным экологом в государственной компании «Татнефтехиминвест-холдинг» и советником главы Татарстана Рустама Минниханова по вопросам экологии. Муж Лилии Тимур Ажимов занимает пост замгендиректора «Татинвестгражданпроекта». До этого он занимал пост замминистра транспорта Татарстана и помощника Файзуллина.

Суммарно всю недвижимость близких родственников Файзуллина ФБК оценил минимум в 1,8 миллиарда рублей.

