Россиянин пошел в суд из-за сокращения зарплаты после декрета

Учитель физкультуры из Москвы Иван Олишевец подал в суд на работодателя. Он утверждает, что после выхода из декретного отпуска администрация школы уменьшила ему учебную нагрузку и сократила зарплату почти вдвое. Об этом пишут «Известия».

Олишевец работает в школе «Бескудниково» с 2016 года. В 2022 году после рождения третьего ребенка отпуск по уходу за ним сначала оформила его супруга, а затем, осенью того же года, — сам учитель. Такое решение было принято, потому что зарплата матери выше. В декретном отпуске он находился около десяти месяцев. До этого, по его словам, Олишевец работал на полной ставке, т.е. 19 учебных часов в неделю. Он получал за это 90 тысяч рублей в месяц.

После возвращения к работе в 2023 году учебная нагрузка, как утверждает Олишевец, начала сокращаться. К началу 2025 года она составляла уже 16–17 часов в неделю. Зарплата при этом снизилась до примерно 50–55 тысяч рублей. Учитель отмечает, что другие преподаватели физкультуры в школе при этом сохранили полную нагрузку.

В ноябре 2025 года Олишевец подал иск к школе, потребовав восстановить прежний объем учебных часов, компенсировать недополученную зарплату как минимум за год и взыскать 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. После обращения в суд, по словам его представителя, школа начала оплачивать недостающие часы как простой, однако общий доход учителя все равно остался ниже предусмотренного трудовым договором.

В администрации школы «Бескудниково» заявили «Известиям», что снижение нагрузки связано с сокращением числа учеников. Там также утверждают, что педагог отказывается от дополнительных часов, замен, классного руководства и других видов оплачиваемой работы. По версии школы, с учетом стимулирующих выплат его ежемесячный доход составляет около 64 тысяч рублей.

Как пишут «Известия», рассмотрение иска назначено на 29 января. И в этот же день суд рассмотрит еще один иск к школе «Бескудниково». Его подала учительница истории и обществознания Наталья Вишневская. Она также заявляет о сокращении учебных часов и снижении зарплаты и требует выплатить компенсацию за участие в государственной итоговой аттестации.