СМИ: Россия «расколола» самую популярную партию Франции

2 минуты чтения 15:36

Внутри самой популярной во Франции праворадикальной партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» произошел раскол из-за вопросов о том, следует ли считать Кремль своим врагом. Politico пишет, что стратегическое видение партии в отношении Москвы может иметь серьезные последствия для НАТО.

Ее затравили за роман с президентом
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
Мир25 минут чтения

Издание поговорило с шестью членами «Национального объединения», близкими к руководству партии и представляющими обе стороны спора по вопросу России. Из их слов следует, что крыло, связанное с нынешним фаворитом президентской гонки Жорданом Барделлой, рассматривает Россию как «угрозу» для Франции и Европы. В то же время более традиционалистский лагерь придерживается классической кремлевской позиции о том, что война в Украине была спровоцирована расширением НАТО на восток. При этом каждая из сторон считает другую находящейся в меньшинстве.

Неназванный французский чиновник в сфере обороны, непосредственно участвующий в формировании военной политики страны, утверждает, что позиция об отношении к России буквально «расколола партию на три части».

«Есть традиционное пророссийское крыло во главе с депутатом Европарламента Тьерри Мариани и проукраинское, прозападное крыло, более близкое к лидеру партии Жордану Барделле, во главе с депутатом Европарламента Пьером-Роменом Тионне. Между ними есть большая группа, которая особо не задумывается над этими вопросами: по сути они пророссийские, но при этом понимают, что это не очень хорошо с точки зрения выборов», — рассказал чиновник.

Как отмечает Politico, курс «Национального объединения» во многом будет зависеть от того, кто станет кандидатом партии на президентских выборах. Сейчас в опросах лидирует Жордан Барделла, однако Марин Ле Пен намерена обжаловать запрет на участие в выборах после приговора по делу о растрате средств. В случае успешной апелляции Ле Пен почти наверняка снова появится в бюллетене на выборах в Елисейский дворец, подчеркнуло издание.

